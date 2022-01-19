Места для купания на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, подготовлены в Липецкой области. Ожидается, что в Липецкой области будет около 5000 желающих окунуться в крещенскую купель, сообщили в главном управлении МЧС России по Липецкой области.

«Для них в городах и районах организованы 23 специально оборудованных места, где за безопасностью людей будет следить группировка сил и средств из 263 человек и 77 единиц техники. Это спасатели, медики, полиция, Росгвардия, а также представители местной власти», – уточнили в управлении.

В областном центре купели оборудованы на берегу реки Воронеж на Центральном пляже и на пруду 3-го участка в жилом микрорайоне тракторостроителей. Там установят ограждение и световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания. Весь список организованных мест крещенских купаний можно посмотреть на портале Главного управления МЧС России по Липецкой области в прикрепленном файле.

Спасатели будут патрулировать водные объекты, выявлять несанкционированные места купаний для предотвращения несчастных случаев. Купание в неорганизованных местах строго запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей», – подчеркивает руководитель области.