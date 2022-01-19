Турнир «Мини-футбол – в школу» стартовал

Первые игры областного турнира среди мальчиков и девочек «Мини-футбол – в школу» состоялись в прошедшие выходные в Грязинском районе. Открыли турнир соревнования среди мальчиков в младшей возрастной группе 2010-2011 годов рождения, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Победителем стала команда лицея №1 города Усмани, на втором месте – сборная школы №4 города Грязи. Замкнула призовую тройку команда школы №30 Липецка. Турнир продлится до 30 января. Команды-победители в своих возрастных категориях представят Липецкую область на соревнованиях Центрального федерального округа в городе Щелково (Московская область).

Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» предполагает комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений. Юные спортсмены не только тренируются в школьных командах по мини-футболу, но и получают уроки мастерства от профессиональных футболистов. Кроме того, проект «Мини-футбол – в школу» является составной частью общероссийской программы развития футбола в стране.

«Хорошая физическая подготовка и привычка к здоровому образу жизни во многом определяют успешную жизнь современной молодежи. Для достижения лучших результатов в Липецкой области есть все возможности», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.