новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Волонтёры объединяют липчан серебряного возраста

0 0

Волонтеры проекта «Со-общество объединяет неравнодушных» организовали уроки рукоделия для пенсионеров.  Они шьют  различные  изделия для пожилых нуждающихся односельчан — пледы, полотенца, прихватки, фартуки, сумки, мастерят украшения и игрушки. Рукоделию участники проекта учатся на очных встречах и по видеозаписям.  Пожилые люди в 12 районах региона коротают время в приятной компании, занимаются полезными делами и чувствуют себя нужными, отмечают волонтеры.

«Со-общество объединяет неравнодушных» – проект организации «Со-общество». Авторы инициативы стараются наполнить жизнь пожилых людей интересными занятиями и встречами, дружеским общением и теплом. В районные клубы к пенсионерам приезжают специалисты, например, психологи и врачи. Они рассказывают слушателям о возрастных изменениях, проблемах деменции, о том, как сохранить память, моторику, социальные связи. На уроках рукоделия женщины чувствуют поддержку и помогают сами. 

2200 метров ткани превратятся в полотенца, грелки и салфетки, их получат 480 нуждающихся пенсионеров. Те, кому шитье особенно по душе, могут научиться выполнять более сложные работы. Сотрудники «Со-общества» проводят уютные семейные посиделки и праздники. Авторы проекта отмечают, что многие пенсионерки не посещают подобные мероприятия из-за стеснения, страха или отсутствия финансовых возможностей.  Благодаря проекту провести свой досуг с  пользой  смогут 160 человек. По итогам первого конкурса 2021 года проект «Со-общество объединяет неравнодушных» получил грант — 2 150 597 рублей.

«Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов обсудил с архитекторами значимые проекты

«Три пингвина»

Малый и средний бизнес имеет огромный потенциал

Турнир «Мини-футбол – в школу» стартовал

Главная задача областной власти – обеспечить безопасность…

1 из 183