Волонтёры объединяют липчан серебряного возраста

Волонтеры проекта «Со-общество объединяет неравнодушных» организовали уроки рукоделия для пенсионеров. Они шьют различные изделия для пожилых нуждающихся односельчан — пледы, полотенца, прихватки, фартуки, сумки, мастерят украшения и игрушки. Рукоделию участники проекта учатся на очных встречах и по видеозаписям. Пожилые люди в 12 районах региона коротают время в приятной компании, занимаются полезными делами и чувствуют себя нужными, отмечают волонтеры.

«Со-общество объединяет неравнодушных» – проект организации «Со-общество». Авторы инициативы стараются наполнить жизнь пожилых людей интересными занятиями и встречами, дружеским общением и теплом. В районные клубы к пенсионерам приезжают специалисты, например, психологи и врачи. Они рассказывают слушателям о возрастных изменениях, проблемах деменции, о том, как сохранить память, моторику, социальные связи. На уроках рукоделия женщины чувствуют поддержку и помогают сами.

2200 метров ткани превратятся в полотенца, грелки и салфетки, их получат 480 нуждающихся пенсионеров. Те, кому шитье особенно по душе, могут научиться выполнять более сложные работы. Сотрудники «Со-общества» проводят уютные семейные посиделки и праздники. Авторы проекта отмечают, что многие пенсионерки не посещают подобные мероприятия из-за стеснения, страха или отсутствия финансовых возможностей. Благодаря проекту провести свой досуг с пользой смогут 160 человек. По итогам первого конкурса 2021 года проект «Со-общество объединяет неравнодушных» получил грант — 2 150 597 рублей.

«Региональная власть старается создать все необходимые условия для улучшения качества жизни населения старшего поколения. Представители серебряного возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.