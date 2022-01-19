Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Елец. Состав начинает свой тур по стране с остановки на железнодорожной станции Елец. Жители Липецкой области смогут посетить экспозицию 21, 22 и 23 января.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Такие выставки очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения. Героизм предков — пример для юного поколения. Наш долг — передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», — считает руководитель области.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе — история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Экспозиция была создана в 2020 году в Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.

В прошлом году Елец отметил 80-летие со дня освобождения в ходе успешной Елецкой наступательной операции, проведенной войсками Красной Армии с 6 по 16 декабря 1941 года. Освобождение города 9 декабря 1941 год стало одной из первых вех на пути к святому и светлому для всех россиян празднику — 9 мая. Посещение выставки бесплатное. Однако, чтобы посетить уникальную экспозицию, нужно заранее пройти регистрацию, доступ к которой откроется уже завтра, 20 января.

На сайте проекта поездпобеды.рф необходимо зайти в раздел «Регистрация», выбрать город, дату. Перед пользователем откроется укрупненное время по 30 минут. После выбора периода, при наличии свободных мест, развернутся временные 5 минутные интервалы (именно такими интервалами малые группы отправляются на экскурсии) и число свободных мест в каждом интервале для удобства планирования. Необходимо выбрать интересующее время, написать фамилию, имя и отчество, номер телефон и адрес электронной почты, отметить галочками согласие на обработку данных, подтвердить возраст (старше 12 лет) и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет (если на указанный электронный адрес не пришел пригласительный билет, рекомендуется через форму обратной связи уточнить статус своей регистрации), который предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и его детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут прийти без взрослых, но при условии самостоятельной регистрации. Запуск групп для просмотра экспозиции осуществляется сеансами каждые 5 минут.

С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими — до 12 человек. Наличие ПЦР-теста или QR-кода обязательно. Для удобства посетителей на территории вокзала будут стоять указатели и дежурить волонтеры. Приходить на выставку рекомендовано за 10 минут до назначенного времени. Уникальный передвижной музей начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года. За время работы его посетили более 230 тысяч человек в России и Республике Беларусь, а маршрут поезда прошел через 75 городов от Бреста до Владивостока. В прошлом году состав останавливался в Липецке.