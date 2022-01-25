Готовность к пятой волне ковида

Липецкая область готова к новой волне коронавируса. Об этом сообщили в региональной администрации. Медики в повышенной готовности, они призывают жителей не забывать о мерах безопасности. А вот прежние механизмы поддержки врачей и пациентов продолжат работать.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последнюю неделю повысился с 0,95 до 1,66, что свидетельствует о начинающемся росте заболеваемости. Уже выявлено 12 случаев заражения штаммом «омикрон».

По единому федеральному номеру «122» ельчане могут записаться на амбулаторный прием, вакцинацию, вызвать врача на дом. С одной стороны, это помогает разгрузить регистратуры в поликлиниках, с другой стороны — «клиентский путь» становится короче.

— Задействовано 40 линий на прием звонков и заявок по сфере здравоохранения. В поликлиниках организована дистанционная выписка и продление листков временной нетрудоспособности, есть возможность проведения телемедицинских консультаций, в том числе в формате «врач — пациент» для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями или COVID-19, — рассказал начальник управления здравоохранения Липецкой области Ю. Ю. Шуршуков.

Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области В. А. Бондарев ужесточил контроль за ношением масок в общественном транспорте, ограничил работу общепита (кроме доставки заказов) с 22 до 6 часов, планируется введение ситемы QR-кодов в магазинах, специализирующихся на продаже алкогольной и табачной продукции.

В преддверии пятой волны эпидемического подъема заболеваемости ковидом разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки действующих инфекционных госпиталей с 1400 до 4000 коек, в том числе и детских. Закуплено более 50 тысяч дополнительных экспресс-тестов. Для помощи поликлиникам и больницам привлекут студентов медколледжей и волонтеров-медиков.

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Заболевание протекает у малышей с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Именно поэтому в регионе увеличивают количество детских инфекционных коек.

Управление здравоохранения региона поручило медучреждениям отладить процесс проведения КТ, решить вопросы с бесплатными лекарствами (которые не все горожане получали оперативно), не допускать задержки результатов тестов на коронавирус.

Соб. инф.

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