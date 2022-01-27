Открытие Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного 95-летию ДОСААФ России, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества, состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Участниками торжественного собрания стали представители власти, ветеранских и молодежных общественных организаций региона.

Созданная 23 января 1927 года массовая добровольная оборонная организация трудящихся ОСОАВИАХИМ, после войны переименованная в ДОСААФ, и сегодня играет важнейшую роль в укреплении обороноспособности государства, подготовке молодежи к службе в армии и на флоте, способствует развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, сохраняя при этом главное предназначение – патриотическое воспитание граждан. В состав регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области входят 16 местных отделений, 6 автошкол, объединенная техническая школа, областной спортивно-технический центр, 7 учебно-спортивных центров, аэроклуб и 140 первичных отделений ДОСААФ России. Их представители были сегодня в числе тех, кто получил награды Центрального Совета ДОСААФ России и регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области. Всего отмечено более 40 человек.

Поздравляя участников торжественного собрания с юбилеем ДОСААФ, первый заместитель главы региона Александр Рябченко отметил, что 95 лет – это знаменательная и очень значимая дата. «Вам есть чем гордиться, – подчеркнул Александр Рябченко. – Сегодня вы достойно продолжаете традиции мужественных и смелых людей, создававших историю ДОСААФ. Только за последний год более 7 тысяч жителей региона приняли участие в военно-патриотических акциях. Ваша работа нужна и государству, и старшему поколению, и, самое главное, нашим детям и молодежи». Александр Рябченко поблагодарил активистов и членов ДОСААФ за такую важную деятельность на благо Липецкой области от имени главы региона Игоря Артамонова.

Также Александр Рябченко дал старт месячнику оборонно-массовой работы, который продлится до 23 февраля. Его участниками станут более 2500 школьников Липецкой области. В рамках месячника пройдут районные, городские, областные соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта; лично-командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, неполной разборке и сборке автомата Калашникова; лыжный переход Елец-Задонск-Елец, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; экскурсии в музей боевой и трудовой славы Тербунской автошколы ДОСААФ России и комнаты боевой славы структурных подразделений регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области.