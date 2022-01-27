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Новости области

Старшее поколение – это наше достояние

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В области для старшего поколения появятся онлайн-тренировки для старшего поколения, сообщила заместитель главы администрации Липецкой области  Ольга Белоглазова на встрече с директором областного центра соцзащиты Кристиной Горбачевой. Липчане старшего возраста в ближайшее время смогут присоединиться к онлайн-занятиям, которые будут проводить сотрудники центра социальной защиты населения Липецкой области. Такой вариант организации досуга направлен на предупреждение заболеваемости новым штаммом коронавируса.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы обязаны заботиться о гражданах серебряного возраста, должны создавать условия для их комфортной и активной жизни», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

 Приобщение людей старшего возраста к активному, здоровому долголетию — одна из важных задач сферы социальной политики. Развитие соответствующей системы идёт не первый год, проводятся как спортивные, так и творческие занятия.

«На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией проводить мероприятия в закрытом помещении рискованно. В прошлом году были запущены два проекта — «Серебряные парки Липецка» и «Здоровое долголетие». Они предполагают проведение занятий в парках Липецка и Ельца. Но ехать в парк на общественном транспорте – это тоже дополнительный риск здоровью. Альтернатива – онлайн-занятия, которые будут организованы центром социальной защиты населения Липецкой области», — рассказала Ольга Белоглазова.

В программе онлайн-занятий – проведение зарядки, вокалотерапии, занятий по восточным танцам, лекций, обсуждений фильмов. Планируется проведение виртуальных экскурсий в музеи региона. Также будет доступна психологическая помощь по телефону. А ещё участников проекта поздравят с днём рождения и другими значимыми праздниками.

Участие в онлайн-занятиях будет бесплатным, подключиться к ним смогут все желающие представители старшего возраста, не только те, кто находится на соцобслуживании. Планируется охватить до трёх сотен человек. При необходимости  специалисты могут выехать к человеку на дом, чтобы помочь настроить оборудование, рассказала говорит директор центра социальной защиты населения Липецкой области.

Оставить заявку на участие в онлайн-занятиях можно через соцработника или по телефону 8 (4742) 23-54-42. Жители региона старшего возраста всё чаще проявляют заинтересованность в современных информационных технологиях. Пенсионерка из Ельца Татьяна Устинова открыла в прошлом году первую в регионе школу ТикТока для своих ровесников. К проекту подключились больше 20 жителей Ельца старше 60 лет. Занятия спортом в рамках проекта «Здоровое долголетие» помогают чувствовать себя здоровыми и активными. 

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