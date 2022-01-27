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Игорь Артамонов принял участие в итоговой коллегии липецкой полиции

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании коллегии УМВД России по Липецкой области, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности региональной полиции за 2021 год. Коллегию в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов доложил, что в 2021 году органы внутренних дел региона достигли положительных результатов по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности. Наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений (-1,2%). Улучшилась раскрываемость преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (с 20,3% до 24,0%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данному показателю Липецкая область занимает пятое место в ЦФО.

«Киберпреступность является угрозой для людей самого разного возраста и требует особого внимания. Мы должны объединить наши усилия в этой борьбе. От наших действий и принимаемых мер зависит безопасность и благополучие граждан», – отметил Игорь Артамонов.

На заседании отмечалось, что органами внутренних дел Липецкой области на 22,6% больше раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории (с 48 до 65). В отчётном периоде по линии незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции выявлено 1301 преступление. Из незаконного оборота изъято 146,4 килограмма наркотических средств и сильнодействующих веществ. Раскрыто 74 преступления, совершённых организованными группами или преступными сообществами. Пресечена деятельности пяти организованных групп, созданных на этнической основе. Принятые меры в целом способствовали раскрытию 7625 преступлений. Отмечается снижение общего количества зарегистрированных ДТП, а также числа раненых и погибших в них детей. Меньше зарегистрировано автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей.

Виталий Шулика поблагодарил личный состав липецкой полиции за работу, проделанную в минувшем году. Он отметил, что руководством управления учтены ранее озвученные замечания и поставленные в 2021 году задачи выполнены. Это позволило сохранить оперативную обстановку в регионе стабильной.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов выразил слова благодарности липецким полицейским за слаженную профессиональную работу. «В 2021 году отмечается рост уровня доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел региона и это важный показатель деятельности ведомства. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие приведёт к ещё большему повышению уровня безопасности в регионе», – сказал Игорь Артамонов.

Также были подведены итоги областных публичных конкурсов на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции». Они проводятся при поддержке областной администрации в целях реализации государственной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области».

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