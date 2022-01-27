Спортсмены из Грязинского района Липецкой области привезли россыпь наград со всероссийских соревнований по всестилевому каратэ «Курская Дуга». В копилке наших каратистов 16 медалей разного достоинства. Воспитанники тренера Евгения Буцилина завоевали два вторых места, ученики тренера Андрея Козлова получили девять золотых медалей, три серебра и две бронзы.

Турнир проходил в Курске. В течение двух дней на татами соревновалось более 700 каратистов из 23 российских регионов. Соревнования организованы при содействии министерства спорта России.

«Наши спортсмены регулярно радуют своими победами на престижных турнирах. Особенно важно, что всё чаще в числе победителей мы видим представителей муниципалитетов. Это говорит о том, что спорт развивается на территории всего региона, и у жителей сельской местности есть возможности для тренировок и ведения здорового образа жизни», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.