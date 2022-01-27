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Единая диспетчерская служба региона, а также служба оперативной помощи 122 находятся под личным контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

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Готовность операторов и технических систем единой службы 122 в Липецкой области к пиковым нагрузкам в случае резкого увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и наплыву звонков оценил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе телемоста с региональной ЕДС. Вице-премьер отметил, что на дооснащение службы 122 всем российским регионам своевременно направлены субсидии, в целом финансирование составило 700 млн рублей. «По новым нормативам подготовленных операторов сейчас нужно в три раза больше, и каждый день 10% таких специалистов должны быть в запасе», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьера проинформировали, что в Липецкой области число операторов по линии медицины в 2022 году выросло с 14 специалистов в смену до 40 человек. Это позволило увеличить и количество принятых звонков от жителей региона до 1700 в день при максимальной нагрузке.

«Среднее время ожидания ответа оператора составляет 50 секунд, что соответствует нормативу, – уточнил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. – Неотвеченных или пропущенных звонков по номеру 122 нет. Пропущенные вызовы обязательно обрабатываются операторами службы путем исходящего обзвона. К возможным пиковым нагрузкам единый номер 122 в Липецкой области готов». Сейчас в регионе для увеличения числа операторов соответствующее обучение проходят около 100 студентов Липецкого медицинского колледжа и 80 волонтеров. Уже через два дня они смогут работать, если заболеваемость и количество обращений будут резко расти.

Горячая линия оперативной помощи населению по номеру 122 в Липецкой области организована в условиях распространения COVID-19 на базе Единой диспетчерской службы региона. Житель области, набрав 122, сможет получить консультацию по симптоматике новой коронавирусной инфекции, подать заявку на выписку рецептов на льготные препараты, получить консультирование по действиям в случае заболевания COVID-19, вызвать врача на дом, записаться на прием в поликлинику и на вакцинацию, оставить заявку на поиск необходимых лекарств. Всего за январь этого года в службу 122 поступило 27148 звонков, за сутки операторы принимают от 950 до 1100 звонков. Увеличения количества входящих вызовов в настоящее время не наблюдается.

Единая диспетчерская служба региона, а также служба оперативной помощи 122 находятся под личным контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Мы внимательно анализируем работу этой структуры и постоянно вносим улучшения для того, чтобы жители оперативно и своевременно могли получить помощь. Безусловно, сегодня особое внимание эксперты уделяют сфере здравоохранения. При ухудшении эпидемической ситуации на фоне пандемии операторы окажут людям необходимую поддержку. Мы делаем для этого все возможное», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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