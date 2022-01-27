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Тяжелый ратный труд был, есть и всегда будет в почете в России

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Всероссийский детский конкурс рисунков «Защитники Отечества», в котором могут участвовать и липецкие школьники, запустили Музей Победы и Юнармия. Организаторы предлагают юным художникам нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

«В этом году празднику, посвященному защитникам Родины, исполняется 100 лет. Он несколько раз менял название, но главное оставалось неизменным – 23 февраля в нашей стране чествовали тех, кто в военные годы боролся с врагом за свободу и независимость нашей страны, кто в мирное время стоит на страже покоя и безопасности ее жителей. Мы предлагаем ребятам создать поздравительные открытки, которые продолжат вековую историю этой памятной даты», – отметили организаторы.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. «Тяжелый ратный труд был, есть и всегда будет в почете в России. И поэтому День защитника Отечества – праздник всех, кто самоотверженно любит Родину и уважает ее историю», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике – масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика. Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии организаторы не ограничивают. Юные художники могут изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника – георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в трех возрастных категориях – среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Итоги конкурса будут подведены 23 февраля. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Музея Победы.

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