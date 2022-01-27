Автоинспекторы обратят повышенное внимание на нетрезвых водителей на липецких дорогах

Липецкие автоинспекторы в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В течение трех дней, с 28 по 30 января, на дорогах региона пройдет профилактическая акция, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение автомобиля в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

В 2021 году количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей уменьшилось на треть и составило 143 автоаварии. В них 42 человека погибли и 181 получил различные травмы. Автоинспекторы задержали почти 4 тыс. водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Липецкая Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. Неравнодушное отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье. «Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, а также с привлечением общественности», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.