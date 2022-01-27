Выставка «Искусство книжной графики», на которой представлены наиболее интересные образцы книжной иллюстрации XIX–XX веков из редкого фонда, проходит в Липецкой областной научной библиотеке. Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, в экспозицию включены издание «Библейские мотивы» с иллюстрациями французского художника, гравера Гюстава Доре, самая известная работа художника Василия Тимма «Наши, списанные с натуры русскими», иллюстрированные выдающимся живописцем XX столетия Александром Бенуа «Азбука в картинках», «Медный всадник» и «Пиковая дама» А. С. Пушкина.

Особого внимания заслуживает роскошное издание «Слова о полку Игореве» 1934 года, выполненное в стиле рукописной книги палехским мастером И. Голиковым. Над рисунками к нему художник работал более года. Он не только великолепно выполнил оформление книги от переплета до концовки, но и от руки переписал весь ее текст. Главный памятник древнерусской литературы также представлен в иллюстрациях Н. Воробьёва, Р. Белоусова и С. Рубцова.

На выставке можно увидеть, как выглядел пушкинский вещий Олег глазами мастера исторической и фольклорной живописи, прославленного художника В. Васнецова. Среди лучших по художественному оформлению изданий начала XX века гости также книги, иллюстрированные М. Добужинским. Это «Тупейный художник» Н. С. Лескова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Белые ночи» Ф. М. Достоевского.

Уникальная выставка редких книг будет работать для посетителей Липецкой областной универсальной научной библиотеки до 8 мая. «Липецкие музеи и библиотеки, выставочные и концертные площадки постоянно радуют жителей и гостей областного центра новыми проектами. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. Подобные экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.