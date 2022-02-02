Стартовал прием заявок на участие в междисциплинарной научно-образовательной олимпиаде «Малая академия наук – НИКА», которую проводит ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Олимпиада нацелена на поиск, выявление и поддержку наиболее одаренных и активных школьников. Ее формат позволяет участникам продемонстрировать знания в предметных областях и получить научно-исследовательский опыт, участвуя в защите своих проектов.

На олимпиаду приглашаются ученики 8-11 классов общеобразовательных организаций Липецкой области. Участие и результаты олимпиады дают школьникам возможность получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения абитуриента при поступлении в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. «Областная власть делает все, чтобы юное поколение не только получило глубокие и разносторонние знания, но и реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для непрерывного высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Олимпиада проводится в смешанном формате и в три этапа. На подготовительном этапе до 28 февраля школьники подают в организационный комитет университета заявки на участие и научно-исследовательскую проектную работу по выбранному предмету. Пройти регистрацию, подать заявку и работу можно на сайте ЛГПУ по ссылке https://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=nika2022. Там же можно узнать подробности и ознакомиться с Положением о междисциплинарной научно-образовательной олимпиаде «Малая академия наук – НИКА», сообщили в ЛГПУ.