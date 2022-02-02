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Более 500 юных липчан продемонстрировали знания на всероссийской олимпиаде школьников

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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников продолжается в Липецкой области.  В этом году в интеллектуальном состязании принимают участие 1267 старшеклассников, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших необходимое количество баллов для прохождения на региональный этап, а также победители и призеры регионального этапа 2020/21 учебного года. 

Региональный этап стартовал в начале января с олимпиады по французскому, а завершится в конце февраля соревновательным туром по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Всего ребята продемонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам.

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

 Задания для олимпиады, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. На региональном и заключительном этапах они выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи.  В Липецкой области интеллектуальное соревнование традиционно проходит на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Свои знания уже продемонстрировали более 500 школьников по девяти предметам.

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