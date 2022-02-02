Чемпионат «Молодые профессионалы» стартует в регионем

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Липецкой области с 31 января по 11 февраля. В нем примут участие более 500 конкурсантов из разных регионов России. Им предстоит соревноваться в 67 компетенциях.

«Впервые в этом году участники попробуют свои силы в девяти новых для региона компетенциях. Среди них — банковское дело, бережливое производство, бухгалтерский учет, социальная работа, фармацевтика. Новшества ожидают и юниоров, они первый раз будут соревноваться в поварском и столярном деле», — рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Также в рамках Ворлдскиллс по восьми компетенциям пройдет чемпионат «Навыки мудрых» для лиц старше 50 лет. Оценивать работы конкурсантов будут более 800 профессиональных экспертов. Для проведения чемпионата задействованы 12 площадок, расположенных в профессиональных учебных заведениях Липецка, Лебедяни, Ельца, Грязей и Данкова.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, а также устройству выпускников и молодых специалистов на рынке труда, отмечает глава региона Игорь Артамонов. «Это важная задача для системы образования. Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности обеспечивают приток профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», — считает Игорь Артамонов.

Деловой программой чемпионата предусмотрено проведение диалоговых площадок, на которых в дистанционном формате обсудят раннюю профориентацию школьников, трудоустройство выпускников системы СПО и развитие юниорского движения Ворлдскиллс в Липецкой области.

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» будет организован с соблюдением всех санитарно — эпидемиологических мер безопасности. Наблюдать за церемонией открытия можно будет с помощью онлайн-трансляции. Она начнется в 17:00 31 января на сайте.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» и направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодёжи в производственные секторы экономики, улучшение качества подготовки по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учётом национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.