Инвестиции в Елецкий район и перспективы развития муниципалитета обсуждались на форуме

Инвестиционный форум, на котором обсуждались перспективы развития, собрал в туристическом комплексе «Казаки» Елецкого района представителей администрации области, ОЭЗ «Липецк», бизнес-сообщества и резидентов, реализующих проекты на территории муниципалитета. Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области. «Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию взаимовыгодных отношений между областной властью и бизнесом, в том числе зарубежным, – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Мы дорожим доверием инвесторов и стараемся создавать максимально благоприятный деловой климат».

Открывая встречу, глава Елецкого района Олег Семенихин, отметил, что ежегодный форум вызывает интерес у представителей бизнеса. Начинавшийся как круглый стол он стал традиционным и проводится уже в восьмой раз. Важный предмет форума – инвестиции в муниципальные активы. Олег Семенихин призвал представителей бизнес-сообщества обратить внимание не только на промышленно-производственный блок, но и на такое перспективное направление, как туристическая отрасль.

На форуме говорилось, что объем инвестиций в основной капитал в Елецком районе составил более 8 млрд рублей, что почти в два раза превысило прогнозные показатели. Несмотря на условия сложных пандемийных процессов экономика Елецкого района, активно развивалась благодаря инвестиционной деятельности. Стоит отметить агрохолдинги ТК «Елецкие овощи», «Колос Агро», «Елецкий», «Елецкий агрокомплекс», «Светлый путь». Большой акцент сегодня делается на развитии туристической отрасли Елецкого района, в создание которой инвестировано более 1 млрд рублей. В отрасли трудится почти 200 сельских жителей с достойной заработной платой.

Для развития туристического потенциала разработаны инвестиционные предложения на исторически важных и логистически интересных площадках, на которых уже сегодня начаты работы по их освоению в туристическом сегменте. Так, идет строительство базы отдыха круглогодичного использования в селе Аргамач-Пальна, гостевых домов в селе Белевец, туробъекта в деревне Трубицино, благоустраивается и прирастает новыми объектами загородный клуб «Трофейная рыбалка в Пищулино» и туристический комплекс «Сосна» в Черкассах.

Также на заседании шла речь о перспективных инвестиционных площадках с точки зрения логистики. В частности, о таких, как инвестиционная площадка на территории Архангельского сельского поселения, промышленная площадка в Талице – 1,5 га вдоль региональной дороги Елец-Красное в непосредственной близости к федеральной трассе М4-Дон. Кроме того, на территории Архангельского сельского поселения подобраны земельные участки для строительства комплексных площадок придорожного сервиса. На них планируется разместить заправочные комплексы, рестораны, гостиницы и мини рынок для сельхозпроизводителей, уточнили в управлении инвестиций и инноваций региона.

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин подчеркнул на форуме, что важно работать в одной связке с муниципалитетом, Елецким государственным университетом и администрацией Липецкой области. «Много усилий вкладывается в инфраструктуру обеих площадок ОЭЗ «Липецк» для того, чтобы как действующим, так и потенциальным резидентам предоставить максимально комфортные условия для осуществления своей деятельности. Мы настроены развивать не только Елецкую и Грязинскую площадки ОЭЗ, но и потенциал региона в целом», – сказал Роман Петрухин.

Елецкая площадка ОЭЗ ППТ «Липецк» начала осваиваться 16 декабря 2021 года. И сейчас она продолжает активно развиваться. За прошедшие пять лет привлечено 13 компаний резидентов с мировым именем. Это компании «Шанс Энтерпрайз», «Агро-альянс Кодисем», «БИОЛИКА», «МИРЛИОН», «Семенной завод КВС», «Сингента Продакшн», «Анева», «Байер Елец» и целый ряд других. Начато производство средств защиты растений на крупнейшем в Европе заводе «Шанс Энтерпрайз». Присутствующие на инвестиционном форуме действующие резиденты Елецкой площадки отметили не только удобство ее размещения, инфраструктурные возможности, но и взаимодействие с управляющей компанией в режиме одного окна.