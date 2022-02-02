Возможности для саморазвития

Липецкие общественники из объединения «Больше, чем добро!» при поддержке администрации области и города создали проект подготовки особых спортсменов к всемирной Специальной Олимпиаде. Эти Игры созданы в 1968 году специально для людей с ментальными нарушениями — умственной отсталостью, синдромом Дауна, аутизмом и другими. Старт проекту дали заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

«Здорово, что в нашей области есть такие люди, которые делают что-то не для галочки и красивой картинки, а воплощают важные и ценные идеи в жизнь. Со стороны власти, во взаимодействии с управлением спорта и социальной политики, мы будем оказывать всестороннюю поддержку и ждать наших спортсменов с медалями», — отметил Александр Рябченко.

Спортсменов с интеллектуальными особенностями развития должны подготовить к участию к всемирной Специальной Олимпиаде за полтора года. Автор проекта, руководитель бегового сообщества Липецка Ксения Казакова отметила, что 16-месячный проект по подготовке Инклюзивной сборной Липецкой области только начинается, необходимо будет выбрать спортсменов из нескольких видов спорта. Именно по ним будут организованы регулярные тренировки. Рассматриваются 12 видов спорта: футбол, хоккей, спортивные танцы, флорбол (хоккей с мячом), плавание, легкая атлетика, бочче, дартс, боулинг, конный спорт, лыжные гонки, бег на снегоступах и роликобежный спорт.

Уже состоялось первое занятие по лыжной ходьбе для 20 ребят с синдромом Дауна, аутизмом и умственной отсталостью. В перспективе эти занятия могут подготовить желающих спортсменов для участия в зимних Играх Олимпиады. Александр Рябченко подчеркнул, что особенно важным в работе проекта станет даже не участие в Олимпиаде, а развитие настоящей инклюзии между обычными спортсменами — воспитанниками спортшкол и особыми атлетами.

Ближайшие зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в январе 2023 года в Казани, летние – с 17 по 24 июня 2023 года в Берлине. Этим летом планируются первые спортивные сборы для будущих участников сборной региона. «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работаем над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.