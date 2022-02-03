Игорь Артамонов потребовал штрафовать недобросовестные управляющие компании

Вопросу уборки снега в населённых пунктах, в частности, во дворах было посвящено сегодняшнее заседание Общественного совета по ЖКХ. Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. На встречу были приглашены руководители управляющих компаний, представители депутатского корпуса, общественники.

Игорь Артамонов сообщил, что поступает большое количество жалоб от населения на нерасчищенные дворы и тротуары. Вторая часть обращений – наледь на крышах многоэтажных зданий. Руководитель региона заявил, что к тем, кто не слышит жителей, будут применять соответствующие меры. «Мы не первый раз встречаемся и обсуждаем вашу работу, – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к представителям управляющих компаний. – Вы не должны забывать, что от ваших действий или бездействий часто зависит безопасность жителей. Если уговоры не работают, то с нерадивыми компаниями будем поступать по-другому. Штрафные санкции будут применяться шире и по верхней планке. Уже есть прецедент, когда управляющая компания системно нарушала стандарты работы, и потеряла девятьсот тысяч рублей».

Глава области добавил, что в свою очередь администрация выделит средства на закупку малогабаритной техники для уборки тротуаров и дворов, чтобы в следующем году свести к минимуму подобные проблемы.

Также на совещании отмечалось, что, несмотря на большое количество осадков, выпавших в январе в Липецке (134% от нормы), есть управляющие компании, которые справились с расчисткой территории, но многие другие так и не вышли из разряда аутсайдеров. Глава региона поручил оперативно обновлять рейтинг УК и активнее информировать об этом жителей, которые имеют право сменить компанию. Такие случаи в Липецке есть, об этом сообщил директор ООО «УО «Забота» Евгений Коротаев. Его УК активно работает с жителями в мессенждерах и социальных сетях, выстраивает взаимодействие со старшими по домам и регулярно получает целые дворы, переходящие от других компаний. «Надо идти навстречу жителям, работать в их интересах, а людям напоминать об их правах в отношении управляющих компаний», – отметил глава региона.

Завершая совещание, Игорь Артамонов подчеркнул, что претензии есть не только к управляющим компаниям, и потребовал уделять пристальное внимание расчистке территорий медучреждений, школ и детских садов.