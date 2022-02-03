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Качество питания в школах на особом контроле

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Проект по оценке качества питания заработал в декабре 2020 года в школах Липецка. Ученики оценивают обеды с помощью QR-кода. Он размещен на плакате в школьных столовых. Его нужно отсканировать, открыть в браузере и проголосовать. Если обед пришелся школьникам не по вкусу, просят рассказать, что именно не так. Также можно добавить фото в доказательство, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Качество питания в школах на особом контроле держит руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. «Коммуникация и обратная связь очень важны, – подчеркивает глава области. – Процесс запущен, есть сервис, QR-коды, родительские чаты. Хорошо, что меняется отношение к ученикам, и качество школьных обедов повышается».

В 2021 году к проекту присоединились все 249 школ региона, семь частных образовательных организаций и 10 школ-интернатов. «Ответы и пожелания школьников мы мониторим каждый месяц. Например, в декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже – 95%. А вот градус недовольства родителей, наоборот, снижается. Сегодня школьное питание в Липецкой области уходит из топа «горячих тем», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Качество питания в школах Липецкой области регулярно проверяют специальные комиссии управления образования и науки, во всех муниципалитетах работает родительский контроль. Со школьниками и директорами образовательных организаций во время внезапных проверок общается и Лилия Загеева. В регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания. Получить консультацию специалистов управления образования и науки Липецкой области можно по телефону 8(4742)32-94-35. Также на все вопросы родителей ответят в Единой диспетчерской службе Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48. Проверки качества горячего питания в школах региона будут продолжаться.

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