Пилотный проект Минэкономразвития

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов, заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов и начальник областного управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова приняли участие в совещании по региональному инвестиционному стандарту, которое в режиме видеоконференцсвязи провел первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

В 2021 году в Липецкой области наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы активно выстраивался конструктивный диалог власти и предпринимательского сообщества. Результатом работы стало включение области в число пилотных регионов, где начато внедрение регионального инвестиционного стандарта.

В ходе совещания обсуждались ключевые для пилотных регионов вопросы. Для создания оптимального клиентского пути пилотным регионам необходимо сформировать инвестиционные декларации, комитеты и агентства развития по единому порядку, сообщили в управлении инвестиций и инноваций региона. Для оценки эффективности Регинвестстандарта разработаны чек-листы для самооценки и опросные листы для обратной связи от бизнеса, которую будут проводить деловые объединения и Федеральная группа по подтверждению внедрения стандарта.

Президент общероссийской общественной организация «Деловая Россия» Алексей Репик рассказал, как будет выстраиваться эта работа. «В год апробации работы механизма Регинвестстандарта «Деловая Россия» планирует сформировать своего рода инвестиционный профиль каждого из 30 регионов. По итогам мониторинга в 30 регионах мы дадим «обратную связь» по остающимся изъянам в деловом климате, специфике ведения бизнеса на конкретных территориях. Мы нацелены на выявление системных проблем инвестиционных процессов. Ведь Регинвестстандарт по сути – организационный механизм, дополненный стимулированием использования инвестиционного налогового вычета», – подчеркнул Алексей Репик.

В Липецкой области постоянно улучшаются условия для ведения бизнеса и уже частично внедряется инвестиционный стандарт. «Успешно работает особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк». Здесь функционирует Агентство инвестиционного развития, которое в режиме «одного окна» содействует инвесторам в реализации проектов на территории Липецкой области, в том числе помогает в привлечении финансирования», – отметил Игорь Артамонов.

Ведется непрерывный диалог с предпринимателями, снимаются инфраструктурные ограничения для новых проектов. В регионе работает Инвестиционный портал, который дает возможность пользователям не только узнать актуальные новости, но и подобрать площадку для реализации бизнес-проекта. Кроме того, в Липецкой области планируется усовершенствовать инвестиционную карту. На ней будут отображаться сведения об инфраструктуре, инвестплощадках, преференциях и льготах. Это поможет упростить сроки и общий порядок подключения к инфраструктуре согласно своду инвестиционных правил.

Результаты внедрения инвестиционного регионального стандарта будут учитываться в национальном рейтинге состояния инвестклимата, который формирует Агентство стратегических инициатив, отмечалось на совещании. По его итогам Андрей Белоусов акцентировал особое внимание на одной из задач нового стандарта – повысить конкурентоспособность российской юрисдикции. Стандартизация работы позволит привлечь средства в новые проекты, сократить срок их запуска и увеличить поступления в региональные бюджеты.