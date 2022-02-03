Липецкие лесники получили новую технику

Новую технику получили лесники Липецкой области. Пять тракторов поступили в Ленинский, Задонский, Донской, Куликовский и Чаплыгинский лесхозы. Машины приобретены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Тракторы будут использоваться для проведения работ по воспроизводству и защите лесов.

«Обновление материально-технической базы лесных хозяйств региона положительно сказывается на пожарной безопасности, способствует сохранению и воспроизводству лесов. За несколько лет мы проделали большую работу в этом направлении, и видим, что результат есть – возгорания почти не фиксируются, площадь зелёных насаждений стабильно растёт», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Работа по обновлению автопарка липецких лесников будет продолжена. Всего на эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделено 8,9 млн рублей. В ближайшее время управление лесного хозяйства Липецкой области планирует приобрести лесопожарную технику и противопожарное оборудование для оперативного обнаружения и тушения возгораний в государственном лесном фонде.