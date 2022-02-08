Новая мера поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует в Липецкой области с начала 2022 года. Они могут получить компенсацию за наём, если приходится снимать жильё в ожидании получения своего собственного, сообщает региональное управление социальной политики.

«Меры социальной поддержки в регионе оказываются в полном объёме. Особое внимание уделяется наиболее незащищённым слоям населения, в том числе детям-сиротам, молодым и многодетным семьям», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Указанные категории обеспечиваются жильём, если у них нет своего или проживание в нём невозможно. Сейчас в регионе, по данным управления образования и науки Липецкой области, более 1700 детей-сирот, для которых право на получение жилья уже наступило.

«Приобретение благоустроенного жилья требует времени. Ежегодно детям-сиротам предоставляется порядка 250 квартир. Но пока идёт очередь, жизнь не останавливается. Люди учатся, создают семьи. Плата за съёмное жильё – это довольно серьёзная нагрузка на бюджет молодой семьи. Компенсация помогает поддержать её в этот период», – говорит заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения предоставляется при одновременном соблюдении двух условий: право на предоставление жилого помещения уже наступило; договор найма (поднайма) жилого помещения на территории Липецкой области заключён в соответствии с действующим законодательством. Размер компенсации зависит от фактических затрат, но не более восьми тысяч рублей. Это максимальный объём помощи для проживающих по договору найма (поднайма) жилого помещения в Липецке и Ельце. Для арендующих жильё в других населённых пунктах Липецкой области максимальный размер компенсации – до пяти тысяч рублей.

За назначением компенсации необходимо обращаться в любой МФЦ или учреждение социальной защиты населения по месту заключения договора.