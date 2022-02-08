Руководители области поздравили липецких ученых с Днем российской науки

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили представителей научного сообщества региона с профессиональным праздником – Днем российской науки, который отмечается сегодня.

«Липецкая область располагает мощным научно-производственным потенциалом и разветвленной системой вузовского образования, – говорится в поздравлении. – Преподаватели и студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью на кафедрах и инновационных предприятиях, заняты во всех отраслях экономики и обеспечивают динамичное развитие нашего региона.

Липецкие ученые особое внимание уделяют востребованным в регионе направлениям, связанным с исследованиями в сфере инноваций и нанотехнологий, черной металлургии, генезиса и эволюции историко-культурного наследия Центрального Черноземья, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии. Научные коллективы и исследователи области активно участвуют в международных, федеральных и региональных форумах, программах, конкурсах грантов.

Под руководством ведущих ученых успешно действуют научные школы по гуманитарному, естественнонаучному и техническому направлениям. Добившимся значительных успехов представителям научного сообщества ежегодно вручаются областные премии имени С.Л. Коцаря и Н.Г. Басова.

Региональная власть придает большое значение развитию научной мысли и инновационной инфраструктуры, привлечению в науку молодых специалистов. Создание новых, прорывных проектов невозможно без свежих идей и крепкой научной базы. Поддержка перспективных исследований, талантливой молодежи входит в число безусловных приоритетов государственной политики.

Дорогие друзья, от вашего таланта и кропотливого труда во многом зависит успех проводимых в регионе и стране социально-экономических преобразований».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали представителям научного сообщества региона здоровья и благополучия, вдохновения и новых достижений, интересной и плодотворной работы на благо жителей Липецкой области и России.