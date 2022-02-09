Так называлась встреча с мамами, ищущими работу после выхода из декретного отпуска, которая прошла в Елецком центре занятости населения (кадровый центр «Работа России»).

Это новый формат взаимодействия с горожанами, который внедряют специалисты службы занятости. Ведь нередко молодые мамы во время поиска работы сталкиваются с проблемами, справиться с которыми поодиночке сложно. Поэтому во время встречи обсуждаются пути решения возникающих трудностей, женщины знакомятся с мерами социальной поддержки. Они также узнают о том, как составить резюме, правильно рассказать об имеющихся навыках, о возможности использовать свою профессию для удаленной работы и бесплатно повысить квалификацию, получить дополнительную специальность или научиться зарабатывать на хобби.

Участницы встречи положительно отозвались о новом формате взаимодействия со службой занятости, отмечали, что такие мероприятия помогают посмотреть на себя с нового ракурса — как на профессионала, человека с целями и талантами.

Теперь «Мама работает» будет проходить в центре занятости регулярно, один раз в месяц. Если есть желание поучаствовать, следите за объявлениями на страницах центра в социальных сетях.