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COVID-19

«Скорая помощь» и ковид

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В период пандемии специалисты Елецкого филиала «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» первыми спешат на помощь, когда человек жалуется на высокую температуру, одышку, возможные симптомы коронавирусной инфекции. Задача медиков не только стабилизировать состояние пациента, но и отправить его на госпитализацию или оставить на домашнем лечении.

Одна из бригад елецкой «скорой помощи»: фельдшеры О. А. Дякина (крайняя слева) и И. А. Орлова с водителем Е. Е. Толкоконниковым.

Подъем заболеваемости среди горожан проходит волнами. Еще 3 февраля в регионе зафиксирован абсолютный максимум с начала пандемии — 1238 случаев заражения ковидом в сутки. В эти дни бригады «скорой помощи» получают до 200 вызовов, из-за чего медики не всегда успевают укладываться в сроки прибытия к своим пациентам.
Все звонки по номерам телефонов «03» и «112» фиксируются в оперативном отделе «Скорой». Здесь работают фельдшеры по приему и передаче вызовов Ираида Альябьева и Марина Пирогова. Ельчан с высокой температурой, болями в сердце, астме, детей обслуживают в первую очередь. Рожениц возят в липецкий роддом.
Специалисты оперативного отдела отслеживают местонахождение бригад «скорой помощи». Всего их около 10. Как рассказала фельдшер Татьяна Выдрина, медики работают в усиленном режиме. Заезжают в центр медпомощи только за необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на ковид, пульсоксиметрами, бинтами.
Некоторые ельчане вызывают «скорую» даже при незначительной температуре. В таких случаях лучше обратиться к участковому врачу, чтобы медики «скорой» могли своевременно помогать тяжелобольным пациентам.

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