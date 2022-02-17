ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2022 №200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации

10.02.2022 200

О внесении изменений

в постановление администрации

городского округа города Елец

от 25.12.2020 № 1815 «Об утверждении

Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Принятие решения

о выдаче разрешения на использование земель

или земельного участка, государственная

собственность на которые не разграничена,

или земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности»

(с изменениями от 24.05.2021 № 783)

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 25.12.2020 № 1815 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» изменения, изложив

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приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец

Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Воропаев Николай Анатольевич

2-80-53

Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец

от 25 декабря 2020 г. № 1815

(в редакции постановлений администрации городского округа город Елец от 24.05.2021 № 783, от 10.02.2022 № 200)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее — Административный регламент) определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее – муниципальная услуга), а также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации городского округа город Елец (далее – Администрация города), взаимодействия должностных лиц администрации города с физическими и юридическими лицами, обратившимися за получением муниципальной услуги, иными органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, а также уполномоченные ими в установленном законом порядке лица (далее — заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства администрации города (далее – должностные лица комитета архитектуры и градостроительства) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) (далее — ЕПГУ), портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области (http://www.pgu48.ru) (далее — РПГУ) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средств телефонной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем размещения информации на официальном сайте администрации городского округа город Елец в сети «Интернет» (http://www.elets-adm.ru) (далее — сайт администрации города) и направления письменных ответов на обращения заявителей посредством почтовой связи, посредством электронной почты, а также при личном приеме.

4. Справочная информация о местах нахождения и почтовых адресах, графиках работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтов (при наличии) администрации города, комитета архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее – комитет архитектуры и градостроительства), Областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (далее — многофункциональный центр), структурных подразделений многофункционального центра, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещена на сайте администрации города в разделе «Услуги», на ЕПГУ и РПГУ, в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Комитет архитектуры и градостроительства осуществляет прием заявителей для предоставления муниципальной услуги в соответствии с режимом работы администрации города, установленным Регламентом деятельности администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации.

6. Консультации предоставляются по вопросам:

1) графика работы комитета архитектуры и градостроительства;

2) исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требований, предъявляемых к этим документам, а также исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

3) порядка заполнения заявления о принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее – заявление), форма которого предусмотрена приложениями №1 и №2 к Административному регламенту;

4) порядка предоставления муниципальной услуги;

5) срока предоставления муниципальной услуги;

6) исчерпывающего перечня оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений, действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

7. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в комитете архитектуры и градостроительства, либо по справочному телефону комитета архитектуры и градостроительства в рабочее время.

8. На сайте администрации города, информационных стендах в комитете архитектуры и градостроительства и в структурных подразделениях многофункционального центра размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;

2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования, предъявляемые к этим документам, а также исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

4) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;

5) бланки и образцы заполнения заявления;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

9. На ЕПГУ, РПГУ размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результат предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) информация об отсутствии государственной пошлины и иной платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) форма заявления, используемая для предоставления муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

10. Информация о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги, размещенная на ЕПГУ, РПГУ, сайте администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроке и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателями программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица комитета архитектуры и градостроительства, в функции которых входит прием заявителей, подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразделения администрации города, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, принявшего телефонный звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальную услугу предоставляет администрация города.

Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица комитета архитектуры и градостроительства.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству администрации городского округа город Елец (далее – комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства) и должностные лица комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (далее – комитет по развитию местного самоуправления).

Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления через многофункциональный центр, в том числе посредством однократного обращения заявителя за предоставлением двух и более муниципальных и (или) государственных услуг (далее – комплексный запрос).

Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») администрация города не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 30.03.1016 № 340.

При предоставлении муниципальной услуги администрация города осуществляет межведомственное взаимодействие с:

1) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами;

2) Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области;

3) отделом геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача (направление) заявителю решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее — решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка);

2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее — решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка).

Срок предоставления муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга предоставляется в срок 10 рабочих дней, в том числе срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

Нормативные правовые акты, регулирующие

предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на сайте администрации города, на ЕПГУ, РПГУ, в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Комитет архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте администрации города, а также в соответствующем разделе государственной информационной системы Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с законодательными или иными нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

17. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию города при личном приеме в комитете архитектуры и градостроительства, в том числе через любое структурное подразделение многофункционального центра, расположенное на территории Липецкой области, либо почтовым отправлением заявление по форме, установленной приложением № 1 к Административному регламенту (для физических лиц) или приложением № 2 к Административному регламенту (для юридических лиц).

18. К заявлению прилагаются:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории — в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

19. В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо, к заявлению прилагается заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.

20. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр посредством комплексного запроса в интересах заявителя действует без доверенности многофункциональный центр.

В случае обращения заявителя через представителя, лицо, подающее заявление, предъявляет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации города и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления заявителями, в том числе в электронной форме

21. Документы, находящиеся в распоряжении администрации города, для предоставления муниципальной услуги не требуются.

22. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и подлежащими получению посредством межведомственного взаимодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке), получаемая в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальном органе;

2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр (в случае получения разрешения на использование земель или земельного участка в целях осуществления геологического изучения недр), получаемая в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области и в отделе геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям;

3) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

23. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пункте 22 Административного регламента, по собственной инициативе.

Непредоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления действий

24. Администрация города не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации города, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

25. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ.

26. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ.

27. Запрещается при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не установлены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не установлены.

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244

«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, непредусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

4) заявление не соответствует форме, указанной в приложении 1 (для физических лиц) и приложении 2 (для юридических лиц) к Административному регламенту.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

33. Платные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме

35. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления должностным лицом комитета по развитию местного самоуправления, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в течение 15 минут.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и поступивших в нерабочий (выходной или праздничный) день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам для ожидания, местам для заполнения заявления, информационным стендам с образцом его заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

36. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о комитете архитектуры и градостроительства (наименование, режим работы).

37. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных помещениях и залах обслуживания (информационных залах) – местах предоставления муниципальной услуги.

Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства осуществляется в помещении для приема граждан, расположенном на первом этаже здания администрации города и имеющем расширенный проход для беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию администрации города, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта, в том числе предусматривающая не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов, детей-инвалидов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.

Места для заполнения (оформления) документов оборудуются столами, стульями, кресельными секциями и обеспечиваются образцами заполнения документов.

Помещение для непосредственного взаимодействия должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителем должно быть организовано в виде отдельного рабочего места для каждого ведущего прием должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Рабочие места должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

2) времени перерыва.

В случае если прием заявителя ведется в здании администрации города должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, должно иметь нагрудный знак с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии).

Каждое рабочее место должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, столами, стульями для возможности оформления документов.

Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами. При размещении информационного стенда должен быть обеспечен свободный доступ к нему всех категорий заявителей, включая инвалидов, использующих кресла- коляски.

В целях обеспечения равного доступа к получению необходимой информации о порядке предоставления муниципальной услуги сайт администрации города должен располагать версией для людей с ограниченными возможностями зрения.

38. На объектах, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты (здания, помещения) и выхода из них;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников администрации города;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи на объекте (в здании и помещении), где предоставляется муниципальная услуга;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015

№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание работниками комитета архитектуры и градостроительства инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом потребностей инвалидов собственник указанных объектов принимает меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации города при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

39. Администрация города обеспечивает качество и доступность предоставления муниципальной услуги.

40. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

1) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

4) возможность подачи заявления, в том числе посредством комплексного запроса, и получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любом структурном подразделении многофункционального центра, расположенном на территории Липецкой области, по выбору заявителя;

5) возможность записи на прием в структурное подразделение многофункционального центра посредством телефонной связи, РПГУ и официального сайта многофункционального центра;

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в комитете архитектуры и градостроительства, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

7) размещение информации о муниципальной услуге на ЕПГУ и РПГУ;

8) возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в любом структурном подразделении МФЦ, расположенном на территории Липецкой области (экстерриториальный принцип).

41. В случае реализации технической возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление в форме электронного документа;

2) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в электронной форме;

3) получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа.

42. Количество взаимодействий должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителем при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух раз (подача документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме).

Продолжительность каждого взаимодействия должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителем при предоставлении муниципальной услуги при личном приеме не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

43. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг определяется разделом 4 административного регламента.

44. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка;

4) принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

46. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является поступление в комитет архитектуры и градостроительства заявления и документов, предусмотренных пунктами 18, 19 и 20 Административного регламента при непосредственном обращении заявителя или посредством почтового отправления.

47. При подаче заявления и документов непосредственно в комитет архитектуры и градостроительства должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяя документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

2) устанавливает полномочия представителя заявителя;

3) изготавливает копию заявления, на которой делает отметку о приеме документов, где указываются фамилия и инициалы должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, принявшего документы, а также его подпись.

Максимальный срок выполнения административных действий — 15 минут.

48. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием заявления и необходимых документов, передает:

1) заявление и необходимые документы, предоставленные заявителем-юридическим лицом при личном приеме или поступившие из структурного подразделения многофункционального центра, для регистрации в комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству;

2) заявление и необходимые документы, предоставленные заявителем-физическим лицом при личном приеме или поступившие из структурного подразделения многофункционального центра, для регистрации в комитет по развитию местного самоуправления.

Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству либо должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует заявление путем присвоения регистрационного номера и занесения соответствующей записи в систему электронного документооборота «ДЕЛО» и передает заявление и необходимые документы первому заместителю главы администрации городского округа город Елец (далее – первый заместитель главы администрации города) для рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города рассматривает заявление, оформляет резолюцию. Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, либо должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, направляет заявление с резолюцией первого заместителя главы администрации города и документы в комитет архитектуры и градостроительства на исполнение.

Максимальный срок выполнения административных действий –

1 рабочий день.

49. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

Критерии принятия решения: поступление заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктами 18, 19 Административного регламента.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления и приложенных документов в системе электронного документооборота «Дело».

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредоставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 22 Административного регламента.

51. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, формирует запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок в электронном виде в соответствии с соглашениями и регламентами информационного взаимодействия и направляет его в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области».

В случае отсутствия доступа к информационной системе, обеспечивающей межведомственное взаимодействие, запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок формируется и направляется на бумажном носителе с соблюдением требований статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

В случае если решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка выдается в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос о предоставлении копии лицензии заявителя, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, на бумажном носителе с соблюдением требований статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, отдел геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.

Максимальный срок ожидания ответов на межведомстевенные запросы – 5 рабочих дней.

52. При получении ответов на межведомственные запросы должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает их к пакету документов, предоставленному заявителем.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 минут.

53. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является поступление ответов на запросы.

Критерии принятия решения: необходимость получения информации для формирования полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги –

5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка

54. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов на наличие оснований для отказа в принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, принятию решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка является наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

55. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день.

56. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 Административного регламента, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с указанием основания для отказа и передает его на проверку и визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее – председатель комитета архитектуры и градостроительства).

Председатель комитета архитектуры визирует проект решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка и передает на подпись первому заместителю главы администрации города.

Максимальный срок выполнения административных действий — 1 рабочий день.

57. Первый заместитель главы администрации города подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции юридическим лицам, либо должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции физическим лицами, осуществляет регистрацию отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, подписанного первым заместителем главы администрации города, и передает его должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи (направления) заявителю (представителю заявителя).

Максимальный срок выполнения административных действий –

1 рабочий день.

58. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) выдает решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с указанием основания отказа и предоставленные заявителем документы при личном обращении;

2) направляет решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с указанием основания отказа и предоставленные заявителем документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день.

59. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и документов на наличие оснований для отказа в принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, принятию решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка является принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в систему электронного документооборота «ДЕЛО».

Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и документов на наличие оснований для отказа в принятии решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, принятию решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка – 3 рабочих дня.

Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка

60. Основаниями для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

61. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит проект правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка и передает его председателю комитета архитектуры и градостроительства для проверки и визирования;

2) обеспечивает согласование проекта правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка в соответствии с Регламентом деятельности администрации городского округа город Елец;

3) передает согласованный проект правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка на подпись Главе городского округа город Елец.

Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству регистрирует подписанный Главой городского округа город Елец правовой акт о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка путем внесения сведений в журнал регистрации правовых актов администрации города и передает его заверенную копию в комитет архитектуры и градостроительства для выдачи (направления) заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий –

2 рабочих дня.

62. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) выдает заверенную копию правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка при личном обращении;

2) направляет заверенную копию правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день.

63. Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о принятом решении о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в журнал регистрации решений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка – 3 рабочих дня.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

64. Муниципальная услуга в электронной форме не оказывается.

Порядок осуществления в электронной форме административных

процедур (действий) в соответствии с положениями

статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

65. Информация о правилах оказания муниципальной услуги размещается на ЕПГУ и РПГУ.

66. Сведения о муниципальной услуге размещаются на ЕПГУ и РПГУ в порядке, установленном Правилами ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

67. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ не осуществляется.

68. Прием и регистрация Администрацией города запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием ЕПГУ и РПГУ не осуществляется.

69. Получение результата предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и РПГУ не осуществляется.

70. Оценка качества предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ не осуществляется.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

71. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Администрацию города с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – Процедура по исправлению ошибок), является поступление в Администрацию города заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления услуги (далее — Заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок представляется в Администрацию города в произвольной форме.

При подаче Заявления об исправлении ошибок и документов непосредственно в Администрацию города должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.

При подаче Заявления об исправлении ошибок и документов непосредственно в Администрацию города расписка в получении Заявления об исправлении ошибок выдается в день обращения. При направлении Заявления об исправлении ошибок и документов заказным почтовым отправлением — в течение 3 рабочих дней с даты получения (регистрации) Заявление об исправлении ошибок и документов по почте.

Прием и регистрация Заявления об исправлении ошибок осуществляется в соответствии с подразделом «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» настоящего Административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.

72. Должностное лицо Администрации города, ответственное за прием и регистрацию документов, передает заявление и содержащие опечатки и (или) документы должностному лицу комитета архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Должностное лицо комитета архитектуры, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и проверяет представленные документы на предмет наличия опечаток и (или) ошибок.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо комитета архитектуры:

1) готовит проект решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) обеспечивает согласование проекта решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

3) передает согласованный проект решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги на подпись Главе городского округа город Елец.

Должностное лицо комитета развитию местного самоуправления регистрирует подписанный Главой городского округа город Елец правовой акт об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги путем внесения сведений в журнал регистрации правовых актов администрации города и передает его заверенную копию в комитет архитектуры и градостроительства для выдачи (направления) заявителю.

73. Уведомление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры — регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале регистрации решений.

74. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом комитета архитектуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

75. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Направление заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 62 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением должностными лицами Администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги,

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

76. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется председателем комитета архитектуры и градостроительства в отношении должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, председателем комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству в отношении должностных лиц комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и председателем комитета по развитию местного самоуправления в отношении должностных лиц комитета по развитию местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, путем проведения проверок не реже 1 раза в квартал.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

77. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем комитета архитектуры и градостроительства и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных на устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе), направленному в адрес администрации города в письменной форме с содержанием сведений об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

78. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных должностных лиц Администрации города к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

79. Должностные лица комитета архитектуры и градостроительства, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за:

1) соблюдение порядка и срока приема заявления;

2) соблюдение сроков и порядка формирования и направления запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации, Административного регламента;

4) соблюдение порядка и срока выдачи (направления) заявителю решения о выдаче заверенной копии правового акта о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка или решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка либо передачи результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр для выдачи заявителю;

5) соблюдение требований к взаимодействию с заявителем, установленных статьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

80. Должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, должностные лица комитета по развитию местного самоуправления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение срока регистрации заявления.

81. Персональная ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

82. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства при предоставлении муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию города, а также путем обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, принятых (осуществленных) в ходе исполнения Административного регламента.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги доводится до сведения лиц, направивших эти замечания.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги

83. Информация, указанная в настоящем разделе административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ и РПГУ.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

84. Заинтересованными лицами при обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) администрацией города, а также должностными лицами администрации города в ходе предоставления муниципальной услуги, являются заявители.

85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) администрацией города, а также должностными лицами администрации города в ходе предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба), в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предмет жалобы

86. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области;

7) отказ Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы и организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

87. Жалоба подается в администрацию города и рассматривается первым заместителем главы администрации города.

88. Заявители вправе обжаловать решение по жалобе, принятое первым заместителем администрации города, Главе городского округа город Елец.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

89 . Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц Администрации города, предоставляющих муниципальную услугу, на Главу городского округа город Елец, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

90. Жалоба должна содержать:

наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, либо его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города, должностного лица Администрации города; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города, должностного лица Администрации города; Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

91. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

92. Администрация города вправе оставить жалобу без ответа по существу в случаях:

1) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

93. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо комитета архитектуры вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города или одному и тому же должностному лицу Администрации города. О данном решении уведомляется заявитель.

94. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

95. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

96. Жалоба, поступившая в Администрацию города или вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

97. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

99. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией города, предоставляющим муниципальную услугу, либо в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

100. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается первым заместителем главы администрации.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации города, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

103. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам Администрации города, в органы прокуратуры, в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

104.Заявитель имеет право на:

1) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

105. Ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы осуществляется на основании письменного заявления лица, обратившегося в Администрацию города с жалобой или уполномоченного им лица с приложением документов, подтверждающих полномочия на ознакомление с материалами дела.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, в день поступления заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы регистрирует данное заявление (с документами), после чего, в тот же день, передает зарегистрированное заявление (с документами) в порядке делопроизводства председателю комитета архитектуры.

Председатель комитета архитектуры в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы назначает день и время ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, о чем заявителю сообщается (устно или письменно по выбору заявителя) в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о назначении дня и времени ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы.

Документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы заявителя, предоставляются ему для ознакомления в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявления.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

106. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МФЦ, на сайте Администрации города, на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю при личном обращении в МФЦ.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре

107. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется при наличии на момент подачи заявления заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией города и многофункциональным центром (далее – соглашение о взаимодействии) и включает в себя следующий исчерпывающий перечень административных процедур (действий), выполняемых работниками многофункционального центра:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональном центре;

3) передача заявления и документов из многофункционального центра в администрацию города;

4) передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в многофункциональный центр;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

6) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявлений, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре посредством комплексного запроса;

7) прием комплексного запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, в многофункциональном центре;

8) передача комплексного запроса и комплекта документов из многофункционального центра в администрацию города;

9) передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из администрации города в многофункциональный центр;

10) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос в многофункциональном центре.

108. Формирование и направление многофункциональным центром межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, соглашением о взаимодействии не предусмотрено.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре

109. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя в целях получения муниципальной услуги в структурное подразделение многофункционального центра (личное посещение, по телефону).

110. Информирование осуществляет уполномоченный работник многофункционального центра.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) об отсутствии государственной пошлины и иной платы, уплачиваемой заявителем при получении муниципальной услуги;

4) о ходе выполнения заявления;

5) о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его работников;

6) о графике работы многофункционального центра;

7) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Уполномоченный работник многофункционального центра осуществляет консультирование заявителей по вопросам, касающимся порядка предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Результатом административной процедуры является предоставление необходимой информации и консультации.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее — АИС МФЦ).

Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональном центре

111. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (законного представителя или уполномоченного представителя при наличии доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия, если иное не установлено федеральным законом) с заявлением и иными документами, предусмотренными пунктами 18, 19 Административного регламента.

Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены документы, предусмотренные пунктом 22 Административного регламента.

112. Уполномоченный работник многофункционального центра, ведущий прием:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) и его полномочия;

2) при установлении несоответствия предоставленных документов перечням документов, указанным в пунктах 18, 19 Административного регламента, уведомляет заявителя о выявленных недостатках и предлагает их устранить;

3) при отсутствии необходимых копий документов уполномоченный работник многофункционального центра осуществляет бесплатное копирование документов, указанных в пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, и, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) осуществляет регистрацию заявления в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается номер обращения, перечень принятых документов, дата принятия документов, срок предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: поступление в многофункциональный центр заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация запроса заявителя в АИС МФЦ и выдача расписки.

Передача заявления и документов из многофункционального центра в администрацию города

113. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Передача заявления и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Направление в Администрацию города заявлений и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы заявлений на бумажных носителях хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы заявлений подлежат уничтожению силами МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности передача заявления и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник МФЦ формирует опись на передаваемые комплекты документов в Администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в Администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в Администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в Администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города в многофункциональный центр

114. Основанием для начала административной процедуры является принятие Администрацией города решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города в МФЦ осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Должностное лицо комитета архитектуры, ответственное за предоставление муниципальной услуги формирует опись на передаваемые комплекты документов в МФЦ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в МФЦ.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре

115. Основанием для начала административной процедуры является получение из Администрации города в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.

На основании пункта 2 Требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 (далее – Требования), документы на бумажном носителе, составленные МФЦ и подтверждающие содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Администрации города, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

116. При подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления услуги Администрацией города, сотрудник МФЦ обеспечивает соблюдение Требований, в том числе:

1) проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги;

2) брошюрование листов многостраничных экземпляров электронного документа на бумажном носителе;

3) заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ;

4) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе, осуществляемый в соответствии с правилами делопроизводства.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным сотрудником МФЦ при личном обращении заявителя (законного представителя заявителя).

Уполномоченный сотрудник МФЦ:

1) устанавливает личность заявителя;

2) выдает результат муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия на получение таких документов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 минут.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплекта документов для выдачи заявителю.

Результат административной процедуры: выдача или отказ в выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в АИС МФЦ.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявлений, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре посредством комплексного запроса

117. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя в целях предоставления муниципальных услуг в структурное подразделение многофункционального центра (личное посещение, по телефону).

118. Информирование осуществляет уполномоченный работник многофункционального центра.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроке предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

2) о перечне документов, необходимых для получения муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

3) о размере государственной пошлины, уплачиваемой заявителем при получении муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, порядке ее уплаты;

4) о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

5) о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его работников;

6) о графике работы структурных подразделений многофункционального центра;

7) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Уполномоченный работник многофункционального центра осуществляет консультирование заявителей по вопросам, касающимся порядка предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, в структурных подразделениях многофункционального центра.

Максимальный срок выполнения административного действия — 10 минут.

Результатом административной процедуры является предоставление необходимой информации и консультации.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Прием комплексного запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, в многофункциональном центре

119. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МФЦ заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальной услуги в МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса (далее – комплексный запрос).

120. Уполномоченный работник многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя); проверяет предоставленные документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, на соответствие требованиям соответствующего раздела административного регламента предоставления каждой муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос; определяет последовательность предоставления услуг, наличие «параллельных» и «последовательных» услуг, наличие (отсутствие) их взаимосвязи (предоставление услуг осуществляется параллельно, т.е. одновременно и независимо друг от друга, или последовательно, когда результат одной услуги необходим для обращения за последующей услугой); определяет предельные сроки предоставления отдельных муниципальных услуг и общий срок выполнения комплексного запроса со дня его приема; информирует заявителя о том, что результаты предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, возможно получить исключительно в многофункциональном центре; информирует заявителя о возможности получить результаты предоставления отдельных муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, до окончания общего срока его выполнения (по мере поступления результатов из администрации города) или все результаты предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, одновременно; формирует и распечатывает комплексный запрос по форме, установленной многофункциональным центром; предлагает заявителю проверить информацию, указанную в комплексном запросе, и поставить подпись, подтвердив, что сведения, указанные в комплексном запросе, достоверны; выдает заявителю копию подписанного комплексного запроса, заверенную уполномоченным работником структурного подразделения многофункционального центра; принятые у заявителя комплексный запрос и документы передает уполномоченному работнику структурного подразделения многофункционального центра, ответственному за формирование заявлений о предоставлении муниципальных услуг на основе сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему документах.

Максимальный срок выполнения административных действий — 20 минут.

Критерии принятия решения: поступление документов, предусмотренных административными регламентами предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Результатом административной процедуры является прием комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация запросов в АИС МФЦ по каждой муниципальной услуге, входящей в комплексный запрос.

Передача комплексного запроса и комплекта документов из многофункционального центра в администрацию города

130. Основанием для начала административной процедуры является прием комплексного запроса и комплектов документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

131. Уполномоченный работник многофункционального центра формирует описи на передаваемые комплекты документов в администрацию города, отдельно по каждой муниципальной услуге, входящей в комплексный запрос.

Многофункциональный центр передает в администрацию города заявления, составленные на основании комплексного запроса, и комплекты приложенных документов на бумажном носителе по сопроводительным описям в двух экземплярах курьером многофункционального центра.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день со дня приема комплексного запроса.

Документы, поступившие в администрацию города, на бумажном носителе из многофункционального центра, принимает должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия — 10 минут.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплектов документов в администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры: подписание описи комплектов документов, внесение сведений в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из администрации города в многофункциональный центр

132. Основанием для начала административной процедуры является принятие Администрацией города решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города в МФЦ осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Должностное лицо комитета архитектуры, ответственное за предоставление муниципальной услуги формирует опись на передаваемые комплекты документов в МФЦ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в МФЦ.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, в многофункциональном центре

133. Основанием для начала административной процедуры является получение из Администрации города в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.

На основании пункта 2 Требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 (далее – Требования), документы на бумажном носителе, составленные МФЦ и подтверждающие содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Администрации города, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

134. При подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления услуги Администрации города, сотрудник МФЦ обеспечивает соблюдение Требований, в том числе:

1) проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления услуги ОМСУ;

2) брошюрование листов многостраничных экземпляров электронного документа на бумажном носителе;

3) заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ;

4) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе, осуществляемый в соответствии с правилами делопроизводства.

135. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным сотрудником МФЦ при личном обращении заявителя (законного представителя заявителя).

136. Уполномоченный сотрудник МФЦ:

1) устанавливает личность заявителя;

2) выдает результат муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия на получение таких документов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 минут.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплекта документов для выдачи заявителю.

Результат административной процедуры: выдача или отказ в выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в АИС МФЦ.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса

137. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса в МФЦ (личное посещение, по телефону, в электронном виде).

138. Информирование осуществляет сотрудник МФЦ.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос;

2) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос;

3) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос;

4) о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его сотрудников;

5) о графике работы структурных подразделений МФЦ;

6) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

139. Сотрудник МФЦ осуществляет консультирование заявителей по вопросам, касающимся порядка предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Результатом административной процедуры: предоставление необходимой информации и консультации.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ

Прием комплексного запроса от заявителя на предоставление муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Администрации города в МФЦ

140. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МФЦ заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальной услуги в МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса (далее – комплексный запрос).

141. Сотрудник МФЦ выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность заявителя;

2) проверяет представленные заявление и документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос;

3) определяет последовательность предоставления муниципальной услуги, наличие «параллельных» и «последовательных» услуг, наличие (отсутствие) их взаимосвязи (предоставление муниципальной услуги осуществляется параллельно, т.е. одновременно и независимо от других услуг, или последовательно, когда результат одной услуги необходим для обращения за последующей услугой);

4) определяет предельные сроки предоставления муниципальной услуги и общий срок выполнения комплексного запроса со дня его приема;

информирует заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, возможно получить исключительно в МФЦ;

5) информирует заявителя о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, до окончания общего срока его выполнения (по мере поступления результата из Администрации города) или все результаты предоставления услуг, входящих в комплексный запрос, одновременно;

6) формирует и распечатывает комплексный запрос по форме, установленной МФЦ;

7) предлагает заявителю проверить информацию, указанную в комплексном запросе, и поставить подпись, подтвердив, что сведения, указанные в комплексном запросе, достоверны;

8) выдает заявителю копию подписанного комплексного запроса, заверенную уполномоченным сотрудником МФЦ;

9) принятые у заявителя комплексный запрос и документы передаёт уполномоченному сотруднику МФЦ, ответственному за формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги на основе сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему документах.

Критерием принятия решения является отсутствие либо наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Максимальный срок выполнения процедуры – 20 минут.

Результатом административной процедуры является приём комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация запроса в АИС МФЦ.

Передача запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса, и комплекта документов из МФЦ в Администрацию города

142. Основанием для начала административной процедуры является приём комплексного запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Передача комплексного запроса и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Направление в Администрацию города комплексного запроса и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы комплексного запроса и документов на бумажных носителях хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы комплексного запроса и документов подлежат уничтожению силами МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности передача комплексного запроса и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник МФЦ формирует опись, в случае передачи заявления и комплектов документов на бумажном носителе, на передаваемые комплекты документов в Администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в Администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в Администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в Администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из Администрации города в МФЦ

143. Основанием для начала административной процедуры является окончание подготовки результата предоставления муниципальной услуги Администрацией города.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города в МФЦ осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Должностное лицо комитета архитектуры формирует опись на передаваемые комплекты документов в МФЦ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в МФЦ.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос в МФЦ

144. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ из Администрации города результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудником МФЦ при личном обращении заявителя.

145. Сотрудник МФЦ:

1) устанавливает личность заявителя;

2) выдает результат предоставления муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности;

Максимальный срок выполнения процедуры – 10 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: проставление подписи заявителя в комплексном запросе о получении результата предоставления муниципальной услуги, а также внесение данных о выдаче в АИС МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников

146. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, а также их должностных лиц, работников, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предмет жалобы

147. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами, настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба

148. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или заместителю главы администрации Липецкой области, уполномоченному постановлением администрации Липецкой области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

149. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

150. Жалоба должна содержать:

1) наименование МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

151. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

152. МФЦ вправе оставить заявление без ответа по существу в случаях:

1) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор МФЦ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в МФЦ, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

153. Жалоба, поступившая в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

154. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

155. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемым МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

156. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в прокуратуру Липецкой области, а также в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

157. Заявитель имеет право на:

1) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

158. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю при личном обращении в МФЦ.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

Главе городского округа город Елец фамилия, инициалы фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи

заявление.

Прошу принять решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, расположенных по адресу (местоположение): , кадастровый номер земельного участка: , в целях использования: , срок использования: , информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, — в случае такой необходимости):

Способ получения результата:

непосредственно при личном обращении в орган местного самоуправления; непосредственно при личном обращении в МФЦ; в письменной форме по почтовому адресу; в форме электронного документа по адресу электронной почты. .

Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

Разрешаю __________________________________________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления)

запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка, а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при решении вопроса о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.

Согласие на обработку персональных данных представителя субъекта персональных данных (при его наличии) прилагаются.[1]

(дата) (фамилия, инициалы заявителя, представителя заявителя) (подпись заявителя, представителя заявителя)

Подпись сотрудника, принявшего документы / (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

Главе городского округа город Елец фамилия, инициалы наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ идентификационный номер налогоплательщика фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи

заявление[2]

Способ получения результата:

непосредственно при личном обращении в орган местного самоуправления; непосредственно при личном обращении в МФЦ; в письменной форме по почтовому адресу; в форме электронного документа по адресу электронной почты. .

Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ

«О персональных данных» представитель заявителя дает письменное согласие на обработку персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.

Разрешает __________________________________________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления)

запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка, а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при решении вопроса о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

Сохраняет за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.

(дата) (фамилия, инициалы заявителя, представителя заявителя) (подпись заявителя, представителя заявителя)

М.П.

Подпись сотрудника, принявшего документы / (подпись) (фамилия, инициалы)

[1] Согласие на обработку персональных данных требуется, когда заявителем является физическое лицо.

[2] Заявление юридических лиц может быть составлено на фирменном бланке организации, с обязательным указанием наименования, места нахождения юридического лица, а также государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, и подписано руководителем (его уполномоченным представителем), подпись должна быть заверена печатью организации.