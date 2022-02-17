Сообщение о планируемом изъятии земельного участка по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д.57

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д.57

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д.57

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа город Елец сообщает о планируемом изъятии земельного участка по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д.57 для муниципальных нужд.

Данный земельный участок изымается для муниципальных нужд с целью переселения жителей помещений № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, расположенных в здании многоквартирного жилого дома №57 по ул. Коммунаров в г. Ельце, признанного аварийным.

Кадастровый номер земельного участка 48:19:6150108:75, расположен по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д.57. На данном земельном участке находятся следующие объекты недвижимости:

— ул. Коммунаров, д.57, здание (многоквартирный дом), кадастровый номер 48:19: 6150108:187;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.1, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:558;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.2, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:580;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.3, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:557;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.5, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:559;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.6, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:569;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.7, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:588;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.8, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:581;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.9, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:572;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.10, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:578;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.13, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:556;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.14, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:560;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.16, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:561;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.17, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:562;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.18, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:563;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.19, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:564;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.20, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:565;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.21, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:570;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.22, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:574;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.23, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:589;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.24, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:575;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.25, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:587;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.26, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:582;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.27, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:579;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.28, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:584;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.29, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:577;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.30, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:583;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.31, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:586;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.32, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:568;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.33, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:571;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.34, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:567;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.35, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:566;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.36, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:585;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.37, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:573;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.38, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:576;

— ул. Коммунаров, д.57, кв.39, квартира, жилое помещение, кадастровый номер 48:19: 6150108:734.

Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявления об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: г. Елец, ул. Карла Маркса, д.15, тел. 5-99-84. Срок подачи указанных заявлений до 19 апреля 2022 года.

Официальный сайт администрации городского округа город Елец, где размещено настоящее сообщение – https://elets-adm.ru. Также настоящее сообщение размещено в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное Знамя» и на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Елец, ул.Карла Маркса, д.15, тел. 5-99-84.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – администрация городского округа город Елец в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец.

Председатель комитета имущественных

и земельных отношений администрации

городского округа город Елец О.А. Черепникова

Туленинова Н.А. 5-99-84