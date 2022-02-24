ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2022 №239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 14.02.2022 № 239

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа город Елец и признании утратившим силу постановления администрации города Ельца от 08.07.2011 №1033

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа город Елец согласно приложению к настоящему постановлению. Признать утратившим силу постановление администрации города Ельца от 08.07.2011 №1033 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Ельца».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Д.Н. Климова.

Глава городского округа

город Елец Е. В. Боровских

Тюрина Юлия Константиновна 4-21-92

Приложение

к постановлению

администрации городского округа город Елец

от 14.02.2022 №239

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Общие положения

Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа город Елец (далее – Порядок) определяет общие принципы и требования к организации и осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа город Елец. Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа город Елец осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа город Елец (далее – уполномоченный на проведение проверок орган) в пределах своей компетенции. Основной целью контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, является обеспечение соблюдения муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями городского округагород Елец (далее – объект контроля) действующего законодательства, результативного, эффективного и целевого характера использования средств бюджета городского округа город Елец.

1.4. Основными задачами контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, являются:

— контроль за соблюдением объектом контроля положений правовых актов, устанавливающих требования к бюджетному (бухгалтерскому) учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;

— контроль за достоверностью отчетов объекта контроля о результатах использования средств из бюджета городского округа город Елец, в том числе об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета городского округа город Елец;

— контроль за соответствием объема и качества оказываемых объектом контроля муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальному заданию.

1.5. Контроль за деятельностью объекта контроля осуществляется посредством проведения плановых (внеплановых) камеральных (выездных) проверок.

1.6. Уполномоченный на проведение проверок орган имеет право:

1) запрашивать документы, необходимые для проведения проверки;

2) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении копии муниципального правового акта о проведении проверки посещать помещения и территории, занимаемые объектом контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг.

1.7. Уполномоченный на проведение проверок орган обязан:

1) уведомлять объект контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

2) знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее – уполномоченное лицо объекта контроля) с копией муниципального правового акта о проведении, приостановлении, возобновлении проверки, продлении срока проведения проверки, а также с результатами проведенных проверок.

1.8. Объект контроля обязан:

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ лиц, осуществляющих проверку, в помещения объекта контроля;

2) обеспечивать необходимые условия для работы лиц, осуществляющих проверку, в том числе предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи;

3) принимать меры к устранению выявленных при проведении проверки нарушений;

4) по письменному запросу лиц, осуществляющих проверку, представлять в установленные в запросе сроки необходимые документы.

1.9. Объект контроля имеет право:

1) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) знакомиться с актами проверок;

3) участвовать в процессе рассмотрения материалов проверок;

4) представлять в уполномоченный на проведение проверок орган возражения в письменной форме на акт проверки.

1.10. Документы, подлежащие направлению объекту контроля, вручаются уполномоченному лицу объекта контроля либо направляются объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.

2. Планирование проверок

2.1. Планирование проверок осуществляется путем составления плана проверок на соответствующий финансовый год, утверждаемого муниципальным правовым актом о проведении проверок до завершения года, предшествующего году проведения плановых проверок (далее – План).

В Плане указываются наименование объекта контроля, тема проверки, проверяемый период, срок проведения проверки.

Внесение изменений в План допускается не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся изменения.

Внеплановые проверки проводятся в случаях:

1) поступления в уполномоченный на проведение проверок орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях требований действующего законодательства Российской Федерации, Липецкой области и муниципальных правовых актов городского округа город Елец объектом контроля;

2) по поручениям Главы городского округа город Елец, на основании информации контрольных, правоохранительных органов.

3. Подготовка и проведение проверок

3.1. Проверки проводятся на основании муниципального правового акта руководителя уполномоченного на проведение проверок органа о проведении проверки, в котором указываются:

— наименование объекта контроля;

— тема проверки;

— проверяемый период;

— основание и срок проведения проверки;

— фамилии, имена, отчества, должности лиц, осуществляющих проверку.

3.2. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения уполномоченного на проведение проверок органа на основании документов, представленных по его запросу, в срок не более 30 рабочих дней со дня представления запрошенных документов.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта о проведении проверки в адрес объекта контроля направляется запрос о предоставлении документов, указанных в абзаце первом пункта 3.2 настоящего раздела.

При камеральной проверке проводится анализ документов, представленных по запросам уполномоченного на проведение проверок органа.

3.3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля в срок не более 30 рабочих дней.

3.4. Установленный муниципальным правовым актом срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного обращения должностного лица, осуществляющего проверку, муниципальным правовым актом руководителя уполномоченного на проведение проверок органа, но не более чем на 10 рабочих дней.

Основаниями продления срока проверки являются:

1) получение в ходе проведения проверок информации от правоохранительных, контролирующих органов, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений законодательства и требующей дополнительного изучения;

2) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар, карантин и т.п.).

3.5. Проведение проверок может быть приостановлено муниципальным правовым актом о приостановлении проверки:

1) на период восстановления объектом проверки документов, необходимых для проведения проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета у объекта проверки;

2) на период исполнения запросов, указанных в абзаце первом пункта 3.2 настоящего раздела;

3) до представления запрашиваемых документов, устранения препятствующих проведению проверки причин в случае непредставления объектом контроля документов, и (или) представления неполного комплекта документов, и (или) воспрепятствования проведению проверки, и (или) уклонения от проведения проверки.

3.6. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания муниципального правового акта о приостановлении проверки руководитель уполномоченного на проведение проверок органа:

1) вручает копию муниципального правового акта о приостановлении проверки с указанием причин ее приостановления уполномоченному лицу объекта контроля или направляет объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка;

2) вручает требование об устранении обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки, уполномоченному лицу объекта контроля или направляет объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка. В требовании должен быть указан срок его выполнения.

3.7. После поступления от объекта контроля сведений об устранении причин приостановления проверки уполномоченный на проведение проверок орган в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных сведений готовит муниципальный правовой акт о возобновлении проведения проверки и вручает его копию уполномоченному лицу объекта контроля или направляет объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка.

4. Оформление результатов проверок

4.1. Результаты проверок оформляются актом проверки, который состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

4.2. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:

1) тема проверки;

2) дата и место составления акта проверки;

3) номер и дата муниципального правового акта о проведении проверки;

4) основание проведения проверки;

5) фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников проверочной группы или уполномоченного на проведение проверки лица;

6) проверяемый период;

7) срок проведения проверки;

8) сведения об объекте контроля:

— полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

— сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов деятельности;

— перечень и реквизиты всех счетов (включая счета, закрытые на момент проведения проверки, но действовавшие в проверяемом периоде) в кредитных организациях, а также лицевых счетов, открытых в Управлении финансов администрации городского округа город Елец и Управлении Федерального казначейства по Липецкой области;

— фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде.

4.3. Описательная часть акта проверки должна содержать:

1) описание проведенной проверки;

2) сведения о выявленных нарушениях по каждому вопросу программы проверки со ссылкой на нормы законодательства.

4.4. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную информацию о результатах проверки.

При отсутствии нарушений указывается на их отсутствие.

4.5. Акт проверки составляется в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания проверки в 2 экземплярах: один экземпляр – для уполномоченного на проведение проверок органа, второй экземпляр – для объекта контроля. Каждый экземпляр акта проверки подписывается уполномоченными на проведение проверки лицами.

При проведении проверки по мотивированному обращению контрольного или правоохранительного органа для них составляется дополнительный экземпляр акта проверки.

4.6. Акт проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается уполномоченному лицу объекта контроля либо направляется объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка.

4.7. В случае вручения акта проверки уполномоченному лицу объекта контроля в экземпляре акта проверки, который остается у уполномоченного на проведение проверок органа, делается запись, содержащая дату получения, подпись и расшифровку этой подписи.

4.8. В случае, если уполномоченное лицо объекта контроля уклоняется от получения акта проверки, этот факт отражается в акте проверки, и акт проверки направляется объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка. Документ, подтверждающий факт направления акта проверки объекту контроля, приобщается к материалам проверки.

4.9. Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами, результатами контрольных действий, объяснениями уполномоченных лиц объекта контроля, другими материалами, которые прилагаются к акту проверки.

5. Рассмотрение результатов проверок

5.1. Материалы проверок рассматриваются руководителем уполномоченного на проведение проверок органа.

Решение по акту проверки, а также представленным объектом контроля письменным возражениям принимается руководителем уполномоченного на проведение проверок органа, в течение 15 рабочих дней со дня вручения акта проверки уполномоченному лицу объекта контроля.

По итогам рассмотрения материалов проверки руководитель уполномоченного на проведение проверок органа принимает решение о направлении предложений объекту контроля о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный в решении срок.

Указанное решение оформляется муниципальным правовым актом уполномоченного на проведение проверок органа, который вручается уполномоченному лицу объекта контроля, либо направляется объекту контроля в порядке, предусмотренном пунктом 1.10 раздела 1 Порядка.

5.2. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции правоохранительных и иных органов, такие материалы направляются для рассмотрения в указанные органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Информация о результатах проверок, проведенных уполномоченным на проведение проверок органом в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».