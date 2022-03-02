Штаб #МыВместе объединил 160 волонтеров, оказывающих помощь жителям Донбасса

Оперативный волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ продолжает оказывать помощь жителям Донбасса, прибывшим в Липецкую область. За несколько дней эта работа объединила уже 160 волонтеров. Среди переселенцев — женщины, дети, пожилые и тяжело болеющие люди, которым требуется посильная помощь, моральная поддержка, а также своевременная терапия.

Благодаря помощи неравнодушных жителей региона, общественников и бизнеса в пункты временного размещения уже доставляются предметы первой необходимости из Центра гуманитарной помощи, расположенного в Липецком доме музыки.

Студенты вузов и сузов региона ежедневно помогают в пункте временного размещения в Задонском районе. Студенты ЛГПУ координируют работу по распределению гуманитарной помощи, организации условий проживания и информированию людей. Подготовлена игровая комната, где дети вместе с воспитателями могут играть, петь, танцевать и рисовать. В день заезда 46 волонтёров профкома студентов ЛГТУ помогали с расселением и размещением жителей Донбасса, со сбором информации и прохождением медосмотра. Маломобильные граждане тоже не остаются без поддержки: студенты приносят все необходимое им в комнаты, помогают перемещаться по территории.

Добровольческое движение, по мнению главы региона Игоря Артамонова, стало эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач. «Молодежная инициатива обязательно поднимет и других активных и неравнодушных людей на добрые дела», – уверен Игорь Артамонов.

Молодёжка ОНФ, представляющая волонтерский штаб #МыВместе, оказывает помощь в пункте временного размещения в Грязинском районе. Они осуществили несколько поставок из Центра гуманитарной помощи, в основном это гигиенические принадлежности, подгузники, канцелярские товары и лекарства. Также оборудовали детские уголки, где можно почитать и порисовать. Накануне коллектив АО «Липецкцемент» передал оптовую партию лекарственных препаратов для людей, имеющих хронические заболевания, а также противовоспалительных, противоаллергических препаратов и кремов по уходу за кожей.