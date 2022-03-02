Школьники из Донбасса начали учиться в Липецкой области

Занятия в школе села Карамышево Грязинского района начались сегодня для 43 детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас они живут в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка».

«Все школьники обеспечены учебниками и канцелярскими товарами, для них организовано бесплатное горячее питание и подвоз к школе. Ученики распределены по классам в зависимости от возраста», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Завтра, 1 марта, на уроки придут еще 107 детей, которые находятся в лагере «Клён». Они зачислены в задонскую гимназию «Новое поколение». Сегодня ребята побывают с экскурсией в школе и познакомятся с классными руководителями. Для малышей в реабилитационно-оздоровительном центре откроются дошкольные группы. Сейчас воспитатели завершают последние приготовления к встрече с детьми.

Среди прибывших подростков есть ученики 9-х и 11-х классов. Их будут готовить к итоговой государственной аттестации, чтобы они могли без проблем сдать выпускные экзамены. Решается вопрос и со студентами. Девять из них на родине учились в колледжах и техникумах, еще двое – в вузах. Достигнута договоренность с Романом Калининым, ректором Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Одна из студенток сможет там учиться.

Сейчас в пунктах временного размещения продолжают собирать заявления родителей на обучение детей. С некоторыми ребятами из-за пережитого стресса работают психологи. Дети, которые не смогут посещать учебное заведение по состоянию здоровья, будут учиться по индивидуальному плану. После уроков в свободное время школьники из Донбасса могут по желанию заниматься в спортивных секциях и кружках. «Будем и в дальнейшем поддерживать прибывших в Липецкую область жителей Донбасса, особенно детей, – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. – Мы стараемся обеспечить их всем необходимым, но главное, чтобы они жили в мире и были уверены в счастливом будущем».