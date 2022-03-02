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Павел Семёнов назначен заместителем начальника управления внутренней политики Липецкой области

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Павел Семёнов назначен заместителем начальника управления внутренней политики Липецкой области с испытательным сроком в три месяца. Павел Павлович окончил ЕГПИ по специальности: «бухучёт и аудит, учитель экономики». С 2000 по 2013 годы  работал учителем экономики в сш №10. С 2001 по 2022 годы возглавлял военно-исторический клуб «Копьё».

Павел Семёнов – известный общественник, руководит организацией и проведением международных фестивалей исторической реконструкции «Русборг», «Ладейное Поле», «СтрЕлец», «Липецкое Городище» (Липецкая область)  и «Русское Лето» (Воронежская область).  Они неоднократно становились лауреатами премии в области развития общественных связей «RuPoR» и национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».

С 2009 года реализует проект интерактивных занятий с детьми и молодёжью «Русское Подворье», посвящённый истории и этнографии Верхнего Подонья IX-XVII веков, а также традиционному русскому судостроению. Награждён за общественную работу благодарственными письмами Липецкого областного совета депутатов, администрации области, а также почётными грамотами Министерства культуры РФ и Министерства спорта и туризма РФ.

Женат, двое детей. 

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