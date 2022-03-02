Елецкие самбисты стали призерами всероссийского турнира

Всероссийский турнир по самбо памяти Ю.Т. Титова среди юношей и девушек, представлявших в том числе и Липецкую область, завершился в Воронеже. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов 2008-2009 годов рождения.

В число призеров турнира вошли и юные спортсмены из Ельца – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив». Захар Василевский завоевал серебро в весовой категории 71 кг. Егор Богатиков стал бронзовым призером в весовой категории +71 кг. Тренируют спортсменов Евгений Лапченко и Нурмет Гюльахмедов, сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся новые многофункциональные площадки и комплексы, приводятся в порядок уже существующие, и поклонников спорта и здорового образа жизни становится больше», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.