новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

От состояния городских магистралей зависит качество жизни

0 3

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Липецкой агломерации приведут в порядок улицы, ведущие к социальным объектам. В списке 35 участков – в Липецке, Ельце и городе Грязи. Это дороги на окраинах и в частном секторе, а также центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

В Ельце самый крупный дорожный проект, который завершится в этом году, – капремонт улицы Коммунаров, где расположены и достопримечательности, и десятки организаций, в том числе ЕГУ имени И.А Бунина, стадион «Труд» и городская больница №1. На улице Вермишева, которую отремонтируют в этом году, находятся школа №23 и техникум железнодорожного транспорта, на улице Горького – школа №19.

В Липецке в этом году завершат реконструкцию улицы 50 лет НЛМК, где расположена школа №27. Обновится покрытие проезжей части и тротуаров на улице Плеханова, которая ведёт, в числе прочего, к лицею №44. По улице Ушинского, которая также в перечне объектов нацпроекта, горожане добираются в третью городскую больницу, к стадиону «Сокол» и к лицею №3.

В городе Грязи будут ремонтировать улицу Гагарина, которая проходит мимо бассейна «Дельфин». Всего в Липецкой агломерации по нацпроекту в этом году планируют привести в нормативное состояние 40 километров автодорог.

«От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением. Как только позволит погода, начнём масштабный дорожный ремонт», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов проверил готовность липецких предприятий к…

Игорь Артамонов провёл совещание по информационной…

Елецкие самбисты стали призерами всероссийского турнира

Игорь Артамонов вручил награды жителям Липецкой области

Павел Семёнов назначен заместителем начальника управления…

1 из 203
Новости ВРФ