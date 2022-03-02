Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Липецкой агломерации приведут в порядок улицы, ведущие к социальным объектам. В списке 35 участков – в Липецке, Ельце и городе Грязи. Это дороги на окраинах и в частном секторе, а также центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

В Ельце самый крупный дорожный проект, который завершится в этом году, – капремонт улицы Коммунаров, где расположены и достопримечательности, и десятки организаций, в том числе ЕГУ имени И.А Бунина, стадион «Труд» и городская больница №1. На улице Вермишева, которую отремонтируют в этом году, находятся школа №23 и техникум железнодорожного транспорта, на улице Горького – школа №19.

В Липецке в этом году завершат реконструкцию улицы 50 лет НЛМК, где расположена школа №27. Обновится покрытие проезжей части и тротуаров на улице Плеханова, которая ведёт, в числе прочего, к лицею №44. По улице Ушинского, которая также в перечне объектов нацпроекта, горожане добираются в третью городскую больницу, к стадиону «Сокол» и к лицею №3.

В городе Грязи будут ремонтировать улицу Гагарина, которая проходит мимо бассейна «Дельфин». Всего в Липецкой агломерации по нацпроекту в этом году планируют привести в нормативное состояние 40 километров автодорог.

«От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением. Как только позволит погода, начнём масштабный дорожный ремонт», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.