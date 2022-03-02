Игорь Артамонов проверил готовность липецких предприятий к работе в сложной экономической ситуации

Готовность предприятий пищевой и топливной промышленности к работе в условиях сложной экономической ситуации проверил сегодня руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он посетил нефтебазу в Сырском Руднике. Руководство компании заверило, что резервов достаточно и поводов для беспокойства в данный момент нет.

Также глава региона побывал на заводе «Лимак». Предприятие в месяц выпускает около четырёх тысяч тонн хлеба и обеспечивает продукцией всю область. Генеральный директор предприятия Анна Рощупкина рассказала, что в настоящее время никаких изменений в работе производства нет, всё функционирует в штатном режиме. Хлеб и макароны производят из местного сырья. Запасов муки хватит как минимум до нового сезона. Есть резерв запчастей для возможного ремонта оборудования. При необходимости компания готова запустить две резервные линии. По словам гендиректора, трудности могут возникнуть с приобретением упаковочной плёнки, которую завод закупал за границей. Сейчас рассматривается вариант сотрудничества с российскими компаниями.

«У нас нет оснований для беспокойства. С продовольствием в регионе всё хорошо, мы полностью себя обеспечиваем, но надо посмотреть возможные риски, которые связаны с изменением курса валют и с западными поставками», – сказал Игорь Артамонов.

В числе возможных трудностей, связанных с импортом товаров для пищевой промышленности, глава региона назвал поставки различных добавок, упаковки и запчастей для оборудования, подчеркнув при этом, что будут предприняты все усилия для решения возникающих проблем. «Мы детально сейчас эти вопросы прорабатываем, разбираемся во всех возможных схемах поставки. Думаю, что справимся», – прокомментировал руководитель Липецкой области.