В Ельце — новый военком

С 16 февраля военный комиссариат по г. Ельцу и Елецкому району возглавляет А. Г. Алексанян.

Алексан Гекторович переведен в наш город с должности военного комиссара Становлянского района, где отслужил 27 лет, 11 из них — военным комиссаром района.

Первоочередные задачи нового военкома — предстоящий призыв (он пройдет в апреле — июле) и набор граждан, пребывающих в запасе и имеющих военную подготовку, в мобилизационный людской резерв.

По предстоящему призыву существенных изменений нет, период срочной службы остается прежним — 12 месяцев. Алексан Гекторович напомнил тем, кто намеревается «откосить», о том, что по действующему российскому законодательству военный билет они не получат, у уклонистов будет только справка, свидетельствующая о непрохождении срочной военной службы без уважительных причин. Обладатели этой бумаги лишены права занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Есть случаи, когда получатели справки просились призвать их в армию по контракту — только чтобы потом выдали военный билет: люди поняли, что лучше отслужить и впоследствии иметь более широкие возможности для трудоустройства. Но отыграть назад ситуацию уже не получится:военный комиссариат отказывает таким ходатаям.

О наборе граждан в мобилизационный людской резерв. Такие контрактники не просто воины запаса, они при необходимости должны участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (наводнений, землетрясений, пожаров и т. п.). Резервисты обеспечиваются государственными социальными гарантиями.

Кандидатов в резерв тщательно отбирают. В первую очередь ими становятся участники боевых действий и граждане в возрасте до 42 лет, имеющие военную подготовку. Находясь в резерве, они будут получать ежемесячные выплаты от 5 тысяч рублей и выше. Единственное условие — раз в месяц участвовать в трехсуточных сборах, которые проводятся в целях повышения боевой готовности. Согласно указу Президента РФ и ФЗ «Об обороне», руководители организаций, чьи работники находятся в составе резерва, получат компенсацию за время отсутствия штатного работника.

Желающие войти в состав резерва могут обращаться в наш военный комиссариат.