В ЛИПЕЦКЕ СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ В ПОДДЕРЖКУ РЕШЕНИЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Под таким девизом липчане объединились для автопробега. Акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР, а также наших военнослужащих, которые проводят спецоперацию на территории Украины.

В автопробеге приняли участие больше сотни человек. Активисты патриотических и молодёжных движений, общественники, и вообще все неравнодушные жители. На машинах — российские триколоры и особый символ Z, что означает — «За мир».

Проехали маршрутом от парка Победы по улице Катукова, Московской, Гагарина и Студёновской. Как рассказали участники акции, этим автопробегом они хотели показать, что полностью поддерживают руководство нашей страны и надеются на мир во всём мире.