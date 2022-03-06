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В ЛГТУ поддержали обращение Российского союза ректоров в поддержку спецоперации на Украине

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Российский Союз ректоров накануне выпустили письмо в поддержку специальной операции на Украине.

«На наших глазах происходят события, которые волнуют каждого гражданина России. Это решение России – завершить наконец восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз. Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине. Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель – служение России и развитие её интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего Президента, своим примером укрепляя в молодёжи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира», — говорится в обращении.

Выразили свою позицию и подписали обращение и ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев.

— Несмотря на понимание сложности ситуации, которая развивается из-за событий на Украине, мы все должны быть вместе. Сейчас настало время, когда всем россиянам необходимо объединится и держаться вместе. Именно в сложное для страны время нельзя допустить раскола общества и допустить протестные настроения, — пояснил свою позицию руководитель вуза.

Похожее мнение ранее высказывал доктор технических наук, председатель Совета ректоров вузов Липецкой области, профессор Анатолий Погодаев.

– В феврале 2022 года наша страна столкнулась с вызовом, угрожающим безопасности нашей Родины. 24 февраля мы все с тревогой и надеждой слушали обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина к россиянам. Президент четко обозначил ключевые мотивы и причину решения о проведении спецоперации, – заявил Анатолий Погодаев. – Когда будущее страны и жизни ее граждан находятся под угрозой, приходится действовать незамедлительно, минимизируя возможный ущерб. Военная спецоперация была единственным возможным выходом из сложившейся ситуации.

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