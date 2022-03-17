ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 №387

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 09.03.2022 № 387

О внесении изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 14.12.2021 №1896 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец» (с изменениями от 28.01.2022 №102)

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 №75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в таблицу приложения «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец» к постановлению администрации городского округа город Елец от 14.12.2021 №1896 «Об

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утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец» (с изменениями от 28.01.2022 №102)» изменение, дополнив после строки

« 602 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов »

строкой

« 602 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М.Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В.Боровских

Тюрина Ю.К.

4 21 95

Вносит:

И.о. начальника Управления финансов

администрации городского округа

город Елец Ю.К.Тюрина

Согласовано:

Первый заместитель

главы администрации городского

округа город Елец Н.М.Родионов

Председатель правового комитета

администрации городского округа

город Елец Е.В.Ершова

Управляющий делами

администрации городского округа

город Елец О.Н.Чаплыгина