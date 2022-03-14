Правительство и «Единая Россия» обеспечили новые меры социально-экономической поддержки

Они предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики

В первую очередь, был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных Президентом. Их можно будет получить по принципу «одного окна». Мера поддержки коснётся 5 миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям за исключением упаковки. Этот же законопроект даст Правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил Кабмин правом изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учета.

Будут расширены налоговые льготы — освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценных бумах. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это (средства — прим.) на те же нацпроекты, но региональная часть. То, что больше всего нужно людям на земле», — сказал он.

«На заседании антикризисного штаба мы подробно обсудили с предприятиями региона работу в условиях санкций. Трудности неизбежны, но регион прилагает усилия для их оперативного решения и смягчения последствий. Прорабатываем возможность предоставления отсрочек по уплате региональных налогов для пострадавших предприятий в сложных случаях. Планируем докапитализацию наших фондов, выдающих льготные кредиты промышленным предприятиям и сектору малого бизнеса для поддержки наиболее пострадавших от санкционного давления предприятий. Предварительно до двух миллиардов рублей готовы выделить на эти цели. Продолжится строительство всех запланированных социальных объектов. Мы готовы поддержать наших производителей, особенно в сфере импортозамещения», — сказал секретарь Липецкого регионального отделения «Единой России», глава администрации области Игорь Артамонов.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воздушному транспорту — Правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда.

Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также — возможность Правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Дополнительную правовую защиту получают граждане — они смогут продлевать договоры эскроу, что гарантирует людям получение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вводится отказ от применения в 2022–2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечило Правительство и «Единая Россия», поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счет возобновления СПИК 1.0 — специальных инвестконтрактов. Они продлеваются с 10 до 12 лет для компаний, которых затронули санкции.

Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право Правительства и регионов предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.