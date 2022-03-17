ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.03.2022 № 413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

с № 413

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа город Елец

от 25.07.2018 № 1218 «Об утверждении

перечня помещений, предоставляемых

администрацией городского округа

город Елец для проведения встреч

депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации,

депутатов Липецкого областного

Совета депутатов, депутатов Совета

депутатов городского округа город Елец

с избирателями» (с изменением от 22.03.2019 № 440)

В целях актуализации правовых актов администрации городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 25.07.2018 № 1218 «Об утверждении перечня помещений, предоставляемых администрацией городского округа город Елец для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Липецкого областного Совета депутатов, депутатов Совета депутатов городского округа город Елец с избирателями (с изменением от 22.03.2019 № 440), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Малых Денис Николаевич, 8 (47467) 2-00-83

Приложение к постановлению

администрации городского округа город Елец

от 14.03.2022 № 413

«Приложение к постановлению

администрации городского округа город Елец

от 25.07.2018 № 1218

Перечень помещений, предоставляемых администрацией городского округа город Елец для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Липецкого областного Совета депутатов, депутатов Совета депутатов городского округа город Елец с избирателями