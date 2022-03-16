Игорь Артамонов поручил провести дополнительные ярмарки в Липецкой области

Дополнительные ярморочные площадки будут открыты в Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова. На этой неделе продовольственные товары повышенного спроса будут продаваться в пяти районных центрах: 17 марта в городе Грязи и Тербунах, 18 марта – в Красном и Хлевном, 19 марта – в Лебедяни.

В Липецке торговля пройдёт на протяжении четырёх дней с 17 по 20 марта на двух площадках по следующему графику: с 17 по 20 марта у гипермаркета «Линия», 17 и 18 марта – у Городского дворца культуры (ЛТЗ), 19 и 20 марта – на улице Космонавтов, д. 110. Торговля начнётся 8:00.

«Дополнительные ярмарки открыты для удобства жителей, которые могут приобрести на этих площадках продовольственные товары по разумным ценам», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Первые такие ярмарки прошли на с 11 по 13 марта на трёх площадках в Липецке и на двух в Ельце и Становом. Региональное управление потребительского рынка и ценовой политики проанализировало продажи, обращения граждан, ассортимент и внесло корректировки, как в список размещения площадок, так и в ассортимент и объёмы поставляемой на ярмарки продукции. По-прежнему широко будут представлены товары повышенного спроса: сахар, гречка, мука. Ассортимент пополнится солью. Будут привлечены местные производители, которые привезут растительное масло, яблоки, овощи.

По просьбам жителей для удобства транспортировки меняется вес фасовки сахара – с 50 до пяти килограммов. Он будет стоить 59-62 рублей за килограмм. Стоимость соли – 12-20 рублей за килограмм (в зависимости от вида), мука – 65-75 рублей за два килограмма, гречка – 80 рублей за 800 граммов.