ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2022
|О подготовке и проведении 18.03.2022 в городском округе город Елец мероприятия, посвященного празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией
В целях сохранения и укрепления патриотического духа населения, основываясь на исторической общности своих народов, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28.02.2022 № 48-00-03/ 48-1117-2022, учитывая заключение прокуратуры от 17.03.2022 № 17/2022, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18.03.2022 на Красной площади городского округа город Елец мероприятие, посвященное празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией (далее – Мероприятие).
2. Начальнику Управления культуры администрации городского округа город Елец (К.Н. Матюхин), начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова), начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец (В.А. Хабибулин), председателю комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (Д.Н. Малых) провести Мероприятие с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
3. 18.03.2022 с 12.00 час. до 17.30 час.:
3.1. прекратить движение транспортных средств по ул. Пушкина (на участке: от ул. Свердлова до ул. Л. Толстого), Красная площадь, ул. Маяковского (на участке: от ул. Коммунаров до ул. Профсоюзной), ул. Октябрьская (на участке: от ул. Свердлова до ул. Профсоюзной), ул. Л. Толстого (на участке: от ул. Пушкина до ул. Мира), ул. Коммунаров (на участке: от ул. Маяковского до ул. Мира).
3.2. организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.3. установить временную схему муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Начальнику управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке Красной площади к проведению Мероприятия, обеспечить дежурство машин для перекрытия движения транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
5. Начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова) предоставить рамочные металлодетекторы в количестве 4 штук для установки в месте проведения Мероприятия.
6. Директору МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца (А.И. Черных):
6.1. осуществить транспортировку рамочных металлодетекторов 18.03.2022 до 12.00 час. к месту проведения Мероприятия;
6.2. осуществить транспортировку и установку фанбарьеров 18.03.2022 до 12.00 час. в месте проведения Мероприятия;
6.3. осуществить демонтаж фанбарьеров 18.03.2022 после окончания проведения Мероприятия;
7. И.о. директора МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению (Р.И. Тулупов) установить 3 биотуалета 18.03.2022 с 12.00 час. до 18.00 час в месте проведения Мероприятия.
8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин)
8.1.1. обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в месте проведения Мероприятия.
8.1.2. перекрыть движение транспортных средств по ул. Пушкина (на участке: от ул. Свердлова до ул. Л. Толстого), Красная площадь, ул. Маяковского (на участке: от ул. Коммунаров до ул. Профсоюзной), ул. Октябрьская (на участке: от ул. Свердлова до ул. Профсоюзной), ул. Л. Толстого (на участке: от ул. Пушкина до ул. Мира), ул. Коммунаров (на участке: от ул. Маяковского до ул. Мира).
8.2 Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить противопожарную безопасность и дежурство пожарной машины на Красной площади 18.03.2022 с 15.00 час. до 16.30 час.
8.3. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» на Красной площади 18.03.2022 с 15.00 час. до 16.30 час.
8.4. Начальнику Елецкого РЭС филиала ОАО «МРСК – «Центра» — «Липецкэнерго» (С.А. Морозов) обеспечить электроснабжение и подключение звукоусиливающей аппаратуры, рамочных металлодетекторов на Красной площади 18.03.2022с 13.00 час. до 17.00 час;
9. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Глава городского округа
город Елец Е.В. Боровских
Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77
ВНОСИТ:
Начальник Управления культуры
администрации городского округа
город Елец К.Н. Матюхин
СОГЛАСОВАНО:
|Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец Заместитель главы администрации городского округа город Елец Председатель правового комитета администрации городского округа город Елец Управляющий делами администрации городского округа город Елец Начальнику управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец Начальник управления образования администрации городского округа город Елец Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец Председатель комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец Начальник управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|Н.М. Родионов М.В. Селянина Е.В. Ершова О.Н. Чаплыгина А.Ю. Бричеев Г.А. Воронова В.А. Хабибулин Д.Н. Малых Н.И. Введенская