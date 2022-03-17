ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2022

О подготовке и проведении 18.03.2022 в городском округе город Елец мероприятия, посвященного празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией

В целях сохранения и укрепления патриотического духа населения, основываясь на исторической общности своих народов, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28.02.2022 № 48-00-03/ 48-1117-2022, учитывая заключение прокуратуры от 17.03.2022 № 17/2022, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 18.03.2022 на Красной площади городского округа город Елец мероприятие, посвященное празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией (далее – Мероприятие).

2. Начальнику Управления культуры администрации городского округа город Елец (К.Н. Матюхин), начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова), начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец (В.А. Хабибулин), председателю комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (Д.Н. Малых) провести Мероприятие с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. 18.03.2022 с 12.00 час. до 17.30 час.:

3.1. прекратить движение транспортных средств по ул. Пушкина (на участке: от ул. Свердлова до ул. Л. Толстого), Красная площадь, ул. Маяковского (на участке: от ул. Коммунаров до ул. Профсоюзной), ул. Октябрьская (на участке: от ул. Свердлова до ул. Профсоюзной), ул. Л. Толстого (на участке: от ул. Пушкина до ул. Мира), ул. Коммунаров (на участке: от ул. Маяковского до ул. Мира).

3.2. организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.3. установить временную схему муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа город Елец согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Начальнику управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке Красной площади к проведению Мероприятия, обеспечить дежурство машин для перекрытия движения транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

5. Начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова) предоставить рамочные металлодетекторы в количестве 4 штук для установки в месте проведения Мероприятия.

6. Директору МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца (А.И. Черных):

6.1. осуществить транспортировку рамочных металлодетекторов 18.03.2022 до 12.00 час. к месту проведения Мероприятия;

6.2. осуществить транспортировку и установку фанбарьеров 18.03.2022 до 12.00 час. в месте проведения Мероприятия;

6.3. осуществить демонтаж фанбарьеров 18.03.2022 после окончания проведения Мероприятия;

7. И.о. директора МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению (Р.И. Тулупов) установить 3 биотуалета 18.03.2022 с 12.00 час. до 18.00 час в месте проведения Мероприятия.

8. Рекомендовать:

8.1. Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин)

8.1.1. обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в месте проведения Мероприятия.

8.1.2. перекрыть движение транспортных средств по ул. Пушкина (на участке: от ул. Свердлова до ул. Л. Толстого), Красная площадь, ул. Маяковского (на участке: от ул. Коммунаров до ул. Профсоюзной), ул. Октябрьская (на участке: от ул. Свердлова до ул. Профсоюзной), ул. Л. Толстого (на участке: от ул. Пушкина до ул. Мира), ул. Коммунаров (на участке: от ул. Маяковского до ул. Мира).

8.2 Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить противопожарную безопасность и дежурство пожарной машины на Красной площади 18.03.2022 с 15.00 час. до 16.30 час.

8.3. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» на Красной площади 18.03.2022 с 15.00 час. до 16.30 час.

8.4. Начальнику Елецкого РЭС филиала ОАО «МРСК – «Центра» — «Липецкэнерго» (С.А. Морозов) обеспечить электроснабжение и подключение звукоусиливающей аппаратуры, рамочных металлодетекторов на Красной площади 18.03.2022с 13.00 час. до 17.00 час;

9. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77

ВНОСИТ:

Начальник Управления культуры

администрации городского округа

город Елец К.Н. Матюхин

СОГЛАСОВАНО: