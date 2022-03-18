Игорь Артамонов: «Строители не останутся в беде»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с представителями строительной отрасли региона. Он сообщил о ряде антикризисных мер, принятых Правительством России.

Руководитель исполнительной власти региона подчеркнул, что Президент страны Владимир Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики, и именно ее поддержке сейчас уделяется наибольшее внимание. В частности, внесены изменения в ФЗ-44, позволяющие заключать контракты с единственным поставщиком на торгах. Кроме того, поправками в этот же документ введен мораторий на штрафы.

Сокращены сроки утверждения проектно-сметной документации. В то же время продлятся разрешения на строительство. Также планируется продление льготной ипотеки, субсидирование кредитов строительным организациям, поэтапное раскрытие эскроу-счетов и ряд других мер.

«Такой поддержки, как у строительной отрасли, сегодня нет ни у кого, – отметил Игорь Артамонов. – Для тех, кто не боится идти вперед, прекрасное время. Необходимо активно включатся в контрактную работу. Ведь именно бюджет сейчас уверенный поставщик и работы, и денег».

Встреча главы области со строителями была приурочена к общему собранию членов СРО «Строители Липецкой области». Генеральный директор саморегулируемой организации Павел Путилин отметил ее важную роль в законодательной деятельности. «Сегодня мы видим, насколько оперативно решаются проблемы отрасли. СРО и Союз строителей Липецкой области проводят активную антикризисную работу. Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме, и в дальнейшем эта деятельность будет продолжена», – сообщил Павел Путилин.