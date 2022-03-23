Завершающий этап стартовал



Начался завершающий этап капитального ремонта центральной городской автомагистрали — улицы Коммунаров.

Дорожникам предстоит завершить работы на участке от ул. Спутников до «Линии» с одной стороны и от ул. Комсомольской до Вознесенского собора с другой



Генподрядчик по муниципальному контракту — воронежское ООО «Навастрой», на субподряде у них местное ООО «Елец Дорога». По срокам до начала третьей декады ноября текущего года полностью отремонтированный и благоустроенный объект должен быть сдан. Стоимость муниципального контракта — свыше 300 миллионов рублей.

По словам первого заместителя главы администрации города Никиты Михайловича Родионова, реконструкция коснется не только проезжей части, но и тротуаров, а также инфраструктуры, например опор освещения (они на всем протяжении ул. Коммунаров лишатся свисающих с них проводов, как это было раньше). На уже отремонтированных в прошлом году участках, откроют люки ливневой канализации и уложат завершающий (самый верхний) слой асфальта.

Также в нынешнем году в рамках соответствующего национального проекта в Ельце планируют капитально отремонтировать еще 12 улиц. А сверх того проектируется укладка асфальта в микрорайонах (в том числе и в частном секторе) где комфортных дорог и тротуаров отродясь небывало. За подробностями масштабных перемен следите в газете «Красное знамя», на сайте, а также в социальных сетях городского издания.