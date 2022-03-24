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Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2022 № 395

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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

52 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 22.03.2022                                                                             № 395

О согласовании изменения границ городского округа город Елец Липецкой области

        Рассмотрев обращение Главы городского округа город Елец о даче согласия на изменение границ городского округа город Елец Липецкой области, учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

          1. Согласовать изменение границ городского округа город Елец Липецкой области путем отнесения к границе земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 19,02 га и земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530301:229, площадью 21,62 га, расположенных в границе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (схема изменения границ городского округа город Елец Липецкой области прилагается).

          2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель                                                                                   В.Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа город Елец

от 22.03.2022   № 395

Схема

изменения границ городского округа город Елец Липецкой области

Условные обозначения:   — существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения   — вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения   — территория Елецкого муниципального района передаваемая городскому округу город Елец  

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