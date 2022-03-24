Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2022 № 395

Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2022 № 395

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

52 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 22.03.2022 № 395

О согласовании изменения границ городского округа город Елец Липецкой области

Рассмотрев обращение Главы городского округа город Елец о даче согласия на изменение границ городского округа город Елец Липецкой области, учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границ городского округа город Елец Липецкой области путем отнесения к границе земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 19,02 га и земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530301:229, площадью 21,62 га, расположенных в границе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (схема изменения границ городского округа город Елец Липецкой области прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель В.Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа город Елец

от 22.03.2022 № 395

Схема

изменения границ городского округа город Елец Липецкой области