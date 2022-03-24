Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 396
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
52 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
От 22.03.2022 № 396
О присвоении наименования новой улице городского округа город Елец
Рассмотрев предложение Главы городского округа город Елец о присвоении наименования новой улице городского округа город Елец, учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
1. Присвоить новой улице городского округа город Елец, расположенной в районе особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром» (схема расположения улицы прилагается), следующее наименование:
— улица Черкизовская.
2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа город Елец
от 22.03.2022 № 396
Схема расположения улицы Черкизовская в городском округе город Елец