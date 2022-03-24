Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 396

Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 396

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

52 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 22.03.2022 № 396

О присвоении наименования новой улице городского округа город Елец

Рассмотрев предложение Главы городского округа город Елец о присвоении наименования новой улице городского округа город Елец, учитывая рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

1. Присвоить новой улице городского округа город Елец, расположенной в районе особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Елецпром» (схема расположения улицы прилагается), следующее наименование:

— улица Черкизовская.

2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель В.Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа город Елец

от 22.03.2022 № 396

Схема расположения улицы Черкизовская в городском округе город Елец