На улице Вермишева в торце жилой пятиэтажки обнаружил недавно новый магазин канцтоваров. Зашел в него скорее из любопытства и был приятно удивлен: глаза разбежались от обилия товаров.

Здесь можно купить почти все для офиса или школы, а студентам даже курсовую работу и диплом помогут оформить правильно.

На полках торговой точки, кроме обычных для таких мест товаров, есть игрушки, развивающие моторику, помогающие детям усваивать историю и другие науки, скульптурный пластилин, фломастеры, карандаши. Имеются профессиональные краски для художников, можно заказать холст и багеты для рамы будущей картины.

А еще тут ксерокопируют документы, например, размера А-3, это как страница «Красного знамени». Могут сделать цветные и черно-белые фотографии разных форматов. Из необычных услуг — ламинирование и даже изготовление пластиковых деталей методом 3-D печати на специальном принтере.

Но и это еще не все! На окне магазина приметил телевизор с открытой задней крышкой. Оказалось, местный специалист ремонтирует телевизоры, ноутбуки, смартфоны, другую электронику.

Этот необычный магазин под названием «Лайкофис», можно сказать, — дело семейное. Его затеяли супруги Антон и Алена Свашенковы.

Несколько лет Антон работал помощником машиниста в локомотивном депо Елец. Но несмотря на стабильную занятость и зарплату, хотелось чего-то нового, да еще своего.

С детства Антон увлекался электроникой. Начинал разбираться в ней еще мальчишкой на станции юных техников. В итоге дорос до профессиональных высот. Вот и решили супруги Свашенковы попробовать себя в бизнесе. Так и появился на ул. Вермишева необычный новый магазинчик, совместивший в себе торговую точку, офис дополнительных услуг и ремонтную мастерскую.

Знаю, сегодня коммерческие предприятия порой появляются так же быстро, как и исчезают. Но мне хочется пожелать Свашенковым успехов в их непростом деле, чтобы семейный магазин жил, процветал, развивался.

Владимир ДУРНЕВ,

внешт. корр. «Красного знамени»