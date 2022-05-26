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И. Г. Артамонов, отчитался о работе и ответил на вопросы «Красного знамени»

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Вчера (25 мая) глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов отчитался перед жителями региона о проделанной за прошлый год работе, наметил планы на будущее и ответил на вопросы журналиста «Красного знамени».

Участие в этом масштабном мероприятии, проходившем в региональном центре культуры, народного творчества и кино, приняли делегации всех районов и муниципалитетов. Одними из самых многочисленных оказались представители Ельца, под руководством главы города Е. В. Боровских.
В своем Телеграм Евгений Вячеславович написал:

— Выступая, Игорь Георгиевич не раз отметил положительные перемены в Ельце. Очень важно и приятно, что глава региона поддерживает наш город. Это помогает развитию муниципалитета. Не остается без внимания ни одна из сфер городского хозяйства. Уверен, в дальнейшем Елец станет еще лучше, краше, комфортнее для жителей и их гостей! Рад, что я и мои единомышленники — часть большой команды, которая делает регион и его составляющие эффективнее и совершеннее, о чем говорил в своем выступлении И. Г. Артамонов, приводя конкретные примеры.

Действительно Игорь Георгиевич во время своего выступления опирался на цифры и факты, красноречиво свидетельствующие — Липецкая область один из лидирующих субъектов России.
Журналисту «Красного знамени» удалось задать И. Г. Артамонову пару вопросов, во время беседы, которую провел губернатор с представителями СМИ сразу после своего отчета. Подробности в видео.

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