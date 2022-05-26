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Руководители Липецкой области поздравили предпринимателей региона с профессиональным праздником

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Глава администрации региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили предпринимателей Липецкой области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Предпринимательская инициатива, способность человека взять ответственность на себя и организовать собственное дело – важнейшее условие и движущая сила развития экономики, а малый и средний бизнес – основа ее устойчивости, – говорится в поздравлении. – Вы вносите существенный вклад в формирование бюджетов разных уровней, создаете рабочие места, решаете социальные вопросы.

Понимая эти важнейшие задачи, в Липецкой области делается все возможное, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно, создаются условия для реализации бизнес-проектов любого уровня, развития предпринимательской деятельности. Несмотря на объективные трудности, в регионе действуют все программы по поддержке бизнеса, и они постоянно расширяются.

Создание оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением в деятельности органов законодательной и исполнительной власти региона по реализации социально-экономических и инвестиционных программ Липецкой области. Конструктивное партнерство органов государственной власти с предпринимателями служит дальнейшему повышению благосостояния жителей региона. Дорогие друзья, уверены, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на процветание Липецкой области и всей России».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем предпринимателям Липецкой области, открыто и честно ведущим свой бизнес, укрепления деловых контактов, новых перспективных проектов, здоровья и благополучия.

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